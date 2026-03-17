ニューストップ > 国内ニュース > 社会ニュース > 福岡・大牟田市で早朝に建物火災 城町2丁目付近 約17分後に鎮圧（3… 福岡・大牟田市で早朝に建物火災 城町2丁目付近 約17分後に鎮圧（3月17日午前5時58分ごろ発生） 福岡・大牟田市で早朝に建物火災 城町2丁目付近 約17分後に鎮圧（3月17日午前5時58分ごろ発生） 2026年3月17日 9時20分 リンクをコピーする みんなの感想は？ 福岡県筑後地域消防指令センターによると、17日午前5時58分ごろ、大牟田市城町2丁目付近（目標:白川ポンプ場 北西側40m）で建物火災が発生し、同6時15分に鎮圧した。 西日本新聞 リンクをコピーする みんなの感想は？ 外部サイト ソーラーパネルに潜むリスク 火災時には消火の妨げ 北九州市八幡西区の建物火災で消防車出動 鳴水町6番付近（3月16日午後9時52分ごろ） 福岡市東区で小学生女児が見知らぬ女から「暑いけん、中に入ろう」「ジュースを買ってあげる」と声かけられる 筥松付近のドラッグストア 関連情報（BiZ PAGE＋） 老人ホーム, 老後, 明大前, 配線, 商店街, 介護タクシー, 訪問介護, 介護, 葬儀, 上田