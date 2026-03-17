主将ロバートソン、マクトミネイら豪華メンバー！ 日本戦へ、スコットランド代表26人が発表！
スコットランドサッカー協会は３月16日、国際親善試合で日本代表と対戦する代表のメンバー26人を発表した。
スコットランド代表は28日、グラスゴーで行なわれる国際親善試合で森保ジャパンと激突する。６月に開幕する北中米ワールドカップに向けた強化試合として注目の一戦となる。
今回のメンバーには、主将でリバプールに所属するアンドリュー・ロバートソンをはじめ、ナポリでプレーするスコット・マクトミネイ、セルティックのキーラン・ティアニー、アストン・ビラのジョン・マギンら主力が順当に選出された。
スコットランドは北中米W杯でグループCに入り、ブラジル代表、モロッコ代表、ハイチ代表と対戦。７大会ぶり９度目となる本大会に向けて、日本戦は重要なテストマッチとなる。
発表されたメンバーは以下のとおり。
【GK】
スコット・ベイン（フォルカーク）
アンガス・ガン（ノッティンガム・フォレスト）
リアム・ケリー（レンジャーズ）
【DF】
グラント・ハンリー（ハイバーニアン）
ジャック・ヘンドリー（アルイテファク）
ドミニク・ヒアム（レグザム）
ロス・マクローリー（ブリストル・シティ）
スコット・マッケンナ（ディナモ・ザグレブ）
ネイサン・パターソン（エバートン）
アンソニー・ラルストン（セルティック）
アンドリュー・ロバートソン（リバプール）
ジョン・サウター（レンジャーズ）
キーラン・ティアニー（セルティック）
【MF】
ライアン・クリスティー（ボーンマス）
ルイス・ファーガソン（ボローニャ）
ビリー・ギルモア（ナポリ）
アンディ・アービング（スパルタ・プラハ）
ジョン・マギン（アストン・ビラ）
ケニー・マクリーン（ノリッジ）
スコット・マクトミネイ（ナポリ）
レノン・ミラー（ウディネーゼ）
【FW】
チェ・アダムス（トリノ）
トミー・コンウェイ（ミドルスブラ）
フィンドレー・カーティス（キルマーノック）
リンドン・ダイクス（チャールトン・アスレティック）
ジョージ・ハースト（イプスウィッチ・タウン）
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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スコットランド代表は28日、グラスゴーで行なわれる国際親善試合で森保ジャパンと激突する。６月に開幕する北中米ワールドカップに向けた強化試合として注目の一戦となる。
今回のメンバーには、主将でリバプールに所属するアンドリュー・ロバートソンをはじめ、ナポリでプレーするスコット・マクトミネイ、セルティックのキーラン・ティアニー、アストン・ビラのジョン・マギンら主力が順当に選出された。
発表されたメンバーは以下のとおり。
【GK】
スコット・ベイン（フォルカーク）
アンガス・ガン（ノッティンガム・フォレスト）
リアム・ケリー（レンジャーズ）
【DF】
グラント・ハンリー（ハイバーニアン）
ジャック・ヘンドリー（アルイテファク）
ドミニク・ヒアム（レグザム）
ロス・マクローリー（ブリストル・シティ）
スコット・マッケンナ（ディナモ・ザグレブ）
ネイサン・パターソン（エバートン）
アンソニー・ラルストン（セルティック）
アンドリュー・ロバートソン（リバプール）
ジョン・サウター（レンジャーズ）
キーラン・ティアニー（セルティック）
【MF】
ライアン・クリスティー（ボーンマス）
ルイス・ファーガソン（ボローニャ）
ビリー・ギルモア（ナポリ）
アンディ・アービング（スパルタ・プラハ）
ジョン・マギン（アストン・ビラ）
ケニー・マクリーン（ノリッジ）
スコット・マクトミネイ（ナポリ）
レノン・ミラー（ウディネーゼ）
【FW】
チェ・アダムス（トリノ）
トミー・コンウェイ（ミドルスブラ）
フィンドレー・カーティス（キルマーノック）
リンドン・ダイクス（チャールトン・アスレティック）
ジョージ・ハースト（イプスウィッチ・タウン）
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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