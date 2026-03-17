3月17日（火）RKK気象予報士 森明子の天気解説まとめ

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今日は安定した晴れ！

今日も1日晴れの天気になりそうです。降水確率も0%で、高気圧に覆われて安定した晴れの天気となります。日中は青空が広がって日差しもたっぷり届きますので、洗濯物は今日干しておいたほうが良さそうです。

最高気温は熊本市で20℃の予想で、昨日よりも高くなって暖かくなりそうです。今日が彼岸の入りということで、やはり春の彼岸の頃には気温が上がってきます。昼間は上着なしで良さそうです。今朝の最低気温は熊本市で6.5℃と各地で寒い朝でした。一方で日中は気温が上がりますので朝と昼の寒暖差が大きくなりそうです。

明日は天気が崩れます。

朝から雨が降り始める見込みです。通勤通学の時間帯には各地で雨が降り始める見込みで、傘は必要です。日中は熊本県内広い範囲で雨が続き、夕方から夜は雨や風が強まりそうです。明日の熊本市は最高気温18℃の予想で、気温は雨の割には高めとなりますので、桜の開花を促してくれる雨にはなりそうです。木曜日はゆっくりと天気が回復し、金曜日の春分の日は晴れる見込みですが、土日の天気は少し雲が多くなる可能性があります。

明子のささやき

現在、熊本県内全域に乾燥注意報が10日連続で発表されています。3月、4月は1年の中で最も湿度が低くなりやすい時期です。気温が高くなると空気中に含むことができる水蒸気の量は多くなりますが、実際にはあまり含まれていないため、湿度が極端に低くなりやすいのです。明日の雨はまとまった雨になりますので、これで一旦空気は潤う感じになりそうです。

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熊本県の天気・防災情報 | TBS NEWS DIG

森 明子 熊本市在住

気象予報士（2005年登録）・防災士

＜担当番組＞RKKラジオ

・「とんでるワイド大田黒浩一のきょうも元気！」

・「塚原まきこの福ミミらじお」

・「あっこの天気予報」

熊本に住み、熊本の天気を予報する責任を背負って日々の業務にあたる。だから、どんな時も決しておおげさに表現しない。熊本の天気の特徴をつかむために毎日の気象状況を記録し、天気図を貼り付けた独自の「天気ノート」は20冊を超えた。それでも近年の天気と向き合う時、経験が通用しないことも増えてきたという。