米株価指数先物 時間外 下落、原油に連動 戦争長期化懸念 米株価指数先物 時間外 下落、原油に連動 戦争長期化懸念

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米株価指数先物 時間外 下落、原油に連動 戦争長期化懸念



東京時間09:22現在

ダウ平均先物JUN 26月限 47209.00（-80.00 -0.17%）

Ｓ＆Ｐ500先物JUN 26月限 6745.75（-9.75 -0.14%）

ＮＡＳＤＡＱ100先物JUN 26月限 24857.50（-33.75 -0.14%）



米株先物は下げ幅をやや拡大、原油先物が95ドル台に上昇している。



トランプ米大統領が今月末に予定されている米中首脳会談を1カ月ほど延期するよう要請した。これは戦争が長引くことを意味する。イスラエルも長期戦に備え部隊を補強。

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