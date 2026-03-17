M-1王者2人が納得！“講師になってほしいひな壇芸人1位”に「どんな展開になっても最強」と称賛の嵐

さまざまな人の本音に対し、MCのウエストランド・井口浩之ととろサーモン・久保田かずのぶが本音で斬り込む、赤裸々音声バラエティ『耳の穴かっぽじって聞け！』。

3月16日（月）に放送された同番組では、お笑い養成所生が選んだ「講師になってほしい！ひな壇芸人ランキング」を発表。井口と久保田も納得の“ある芸人”が、栄えある1位に選ばれた。

【映像】講師になってほしい“ひな壇芸人”の1位は…

バラエティ番組で出演者席に座り、ガヤや裏回しなど、その場でコメントすることで笑いをとる“ひな壇芸人”。

今回、番組は「ひな壇芸人のなかで誰に講師になってほしいか」をお笑い養成所の生徒たちに聞き、それをもとにランキングを作成。その結果を見ながら井口と久保田がトークを展開していった。

平成ノブシコブシの吉村崇やケンドーコバヤシなど、名だたる芸人が挙がるなか、第1位に輝いたのはFUJIWARAの藤本敏史。養成所生からは「どんな展開になっても、最終的に『負ける』ことができるので最強だと思います」「これだけ長くひな壇で存在力があるのは驚異的」といったコメントが寄せられていた。

かつて『M-1グランプリ』の王者に輝いたことがある井口と久保田も今回の結果には納得のようで、「ひな壇とか、とくにガヤとかって、藤本さんが作った言葉みたいなとこある」「藤本さんの次は出てこないよね、あれだけ喋れるガヤっていうのは」と藤本を称賛していた。