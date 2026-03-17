ギフトＨＤがカイ気配切り上げ、食材コスト高一服と製造効率向上で今期利益予想を上方修正

ギフトホールディングス<9279.T>がカイ気配を切り上げている。同社は１６日の取引終了後、２６年１０月期第１四半期（２５年１１月～２６年１月）の連結決算発表にあわせ、通期の利益予想を引き上げた。今期の経常利益予想は従来の見通しから１億円増額して４３億６０００万円（前期比２９．２％増）に見直しており、ポジティブ視されたようだ。



通期の売上高予想は据え置いた。同社は「横浜家系ラーメン町田商店」などを展開。第１四半期の売上高は１０６億４２００万円（前年同期比２５．１％増）、経常利益は１４億３３００万円（同８５．３％増）だった。国内既存店が好調に推移するなか、食材インフレの一服と自社工場での製造効率の向上により、売上総利益率が大きく改善した。第１四半期の業績が計画を上回ったことを踏まえ、通期の業績予想を修正した。



出所：MINKABU PRESS