アドバンテスト<6857.T>は一進一退の動き。半導体関連株はディスコ<6146.T>や東京エレクトロン<8035.T>が堅調に推移する半面、レーザーテック<6920.T>が冴えない展開となるなど、高安まちまちとなっている。エヌビディア＜NVDA＞が１６日、開発者会議「ＧＴＣ」を開き、ジェンスン・ファン最高経営責任者（ＣＥＯ）が基調講演を行った。このなかでＡＩ半導体の「ブラックウェル」や「ルービン」の売上高について、２０２７年末までに１兆ドル以上の水準になるとの見方を示した。同日の米株式市場でエヌビディア株は一時４％を超す上昇となった後に伸び悩み、上値追いに慎重な姿勢が示される格好となった。イランを巡る軍事衝突の長期化懸念がくすぶるなか、東京市場においてエヌビディアの開発者会議の内容を受け、半導体関連に対し買い上がる姿勢は今のところ限られている。



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出所：MINKABU PRESS