ブレインズは急反騰し３年１１カ月ぶりの高値、１月中間期が黒字転換

ブレインズテクノロジー<4075.T>は急反騰し、２０２２年４月以来、約３年１１カ月ぶりの高値をつけた。１６日の取引終了後、２６年７月期第２四半期累計（２５年８月～２６年１月）の単独決算を発表した。売上高が６億３７００万円（前年同期比２３．４％増）、営業損益が７２００万円の黒字（前年同期は７００万円の赤字）となった。各損益が黒字転換しており、業況を好感した買いが集まっている。ストック売り上げが着実に積み上がるなか、大型ライセンスの計上や大規模な導入・ＰｏＣ案件なども進んだ。



なお、通期業績予想は据え置いた。同社は取引先の決算期の影響から第３四半期（２～４月）に売上高が高くなる季節性を有している。１月中間期時点の営業利益の通期計画（２億２４００万円）に対する進捗率は約３２％だった。



出所：MINKABU PRESS