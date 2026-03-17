17日寄り付きの上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買状況は、9時16分時点でETF・ETN合計の売買代金が前日同時刻比23.5％減の499億円。うち、日経平均株価に連動するETF（ベアETF・レバレッジETFを含む）22銘柄の売買代金は同14.7％減の363億円となっている。



個別ではｉシェアーズ 高格付け日本円社債 ＥＴＦ <515A> 、ｉＦｒｅｅＥＴＦ ＦＡＮＧ＋ゴールド <521A> が新安値。



そのほか目立った値動きではＮＥＸＴ 韓国ＫＯＳＰＩダブル・ブル <2033> が5.04％高、ＮＥＸＴ インドブル <2046> が3.56％高、ＳＭＤＡＭ Ａｃｔｉｖｅ ＥＴＦ <349A> が3.12％高、業界改革厳選ＥＴＦ地銀 <395A> が3.07％高と大幅な上昇。



一方、ＶＩＸ短期先物指数ＥＴＦ <318A> は9.36％安、ＮＥＸＴ 原油ブル <2038> は5.20％安、ＷｉｓｄｏｍＴｒｅｅ エネルギー指数上場投資信託 <1685> は4.35％安、ＷｉｓｄｏｍＴｒｅｅ 大豆上場投資信託 <1697> は3.76％安、ＷｉｓｄｏｍＴｒｅｅ ＷＴＩ 原油上場 <1690> は3.71％安と大幅に下落している。



日経平均株価が475円高と急騰するなか、日経平均に連動するETFでは、ＮＥＸＴ 日経平均レバレッジ <1570> が売買代金226億8400万円となり東証全銘柄でトップ。ただ、売買代金は過去5営業日における同時刻の平均278億8500万円を大きく下回っており低調。



その他の日経平均ETFではＮＥＸＴ 日経２２５連動型 <1321> が27億5900万円、ＮＥＸＴ 日経平均ダブルインバース・インデックス <1357> が27億3600万円、楽天ＥＴＦ－日経レバレッジ指数連動型 <1458> が23億2800万円、日経平均ベア２倍上場投信 <1360> が17億9900万円、日経平均ブル２倍上場投信 <1579> が17億7600万円の売買代金となっている。



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