

―決算で売られた銘柄！ 下落率ランキング―



企業決算に対する評価は、マーケットでは「株価」として表される。ここでは、決算を受け止めて株価がいかに反応したかを探る。



以下に挙げたのは、決算発表が「マイナス・インパクト」となった可能性のある銘柄である。株価が決算発表前日の3月13日から16日の決算発表を経て17日9時27分現在、水準を切り下げている銘柄を下落率の大きい順にランキングした。



▲No.1 リンクユーＧ <4446>

26年7月期第2四半期累計(25年8月-26年1月)の連結最終利益は前年同期比95.8％減の400万円に大きく落ち込んだ。



■決算マイナス・インパクト銘柄



コード 銘柄名 市場 下落率 発表日 決算期 経常変化率



<4446> リンクユーＧ 東Ｐ -15.64 3/16 上期 -82.89

<2983> アールプラン 東Ｇ -11.65 3/16 本決算 7.01

<5888> Ｄサイクル 東Ｇ -9.68 3/16 本決算 5.93

<3665> エニグモ 東Ｐ -8.21 3/16 本決算 -6.98

<3121> マーチャント 東Ｓ -5.00 3/16 1Q 黒転



<3539> ＪＭＨＤ 東Ｐ -3.03 3/16 上期 12.99

<9444> トーシンＨＤ 東Ｓ -2.92 3/16 3Q -44.03

<5971> 共和工業 東Ｓ -2.81 3/16 3Q 25.00

<7110> クラシコム 東Ｇ -2.27 3/16 上期 58.99

<8077> トルク 東Ｓ -2.22 3/16 1Q -61.95



<8894> レボリュー 東Ｓ -1.85 3/16 1Q 黒転

<2997> ストレジ王 東Ｇ -1.60 3/16 本決算 11.05

<3399> 山岡家 東Ｓ -1.18 3/16 本決算 9.41

<9632> スバル 東Ｓ -0.56 3/16 本決算 -6.41

<1383> ベルグアース 東Ｓ -0.47 3/16 1Q 赤縮



※下落率は「決算発表前日の終値を基準とした17日9時27分株価の変化率」。下落率、経常変化率は「％」。本決算の経常変化率は今期予想。

「1Q」は第1四半期決算。「上期」は第2四半期累計決算。「3Q」は第3四半期累計決算。



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