―決算で売られた銘柄！ 下落率ランキング―

　企業決算に対する評価は、マーケットでは「株価」として表される。ここでは、決算を受け止めて株価がいかに反応したかを探る。

　以下に挙げたのは、決算発表が「マイナス・インパクト」となった可能性のある銘柄である。株価が決算発表前日の3月13日から16日の決算発表を経て17日9時27分現在、水準を切り下げている銘柄を下落率の大きい順にランキングした。

▲No.1　リンクユーＧ <4446>
　26年7月期第2四半期累計(25年8月-26年1月)の連結最終利益は前年同期比95.8％減の400万円に大きく落ち込んだ。

■決算マイナス・インパクト銘柄

コード　銘柄名　　　　市場　　下落率 　発表日　決算期　経常変化率

<4446> リンクユーＧ 　東Ｐ 　 -15.64 　　3/16　　上期　　　-82.89
<2983> アールプラン 　東Ｇ 　 -11.65 　　3/16　本決算　　　　7.01
<5888> Ｄサイクル 　　東Ｇ　　 -9.68 　　3/16　本決算　　　　5.93
<3665> エニグモ 　　　東Ｐ　　 -8.21 　　3/16　本決算　　　 -6.98
<3121> マーチャント 　東Ｓ　　 -5.00 　　3/16　　　1Q　　　　黒転

<3539> ＪＭＨＤ 　　　東Ｐ　　 -3.03 　　3/16　　上期　　　 12.99
<9444> トーシンＨＤ 　東Ｓ　　 -2.92 　　3/16　　　3Q　　　-44.03
<5971> 共和工業 　　　東Ｓ　　 -2.81 　　3/16　　　3Q　　　 25.00
<7110> クラシコム 　　東Ｇ　　 -2.27 　　3/16　　上期　　　 58.99
<8077> トルク 　　　　東Ｓ　　 -2.22 　　3/16　　　1Q　　　-61.95

<8894> レボリュー 　　東Ｓ　　 -1.85 　　3/16　　　1Q　　　　黒転
<2997> ストレジ王 　　東Ｇ　　 -1.60 　　3/16　本決算　　　 11.05
<3399> 山岡家 　　　　東Ｓ　　 -1.18 　　3/16　本決算　　　　9.41
<9632> スバル 　　　　東Ｓ　　 -0.56 　　3/16　本決算　　　 -6.41
<1383> ベルグアース 　東Ｓ　　 -0.47 　　3/16　　　1Q　　　　赤縮

※下落率は「決算発表前日の終値を基準とした17日9時27分株価の変化率」。下落率、経常変化率は「％」。本決算の経常変化率は今期予想。
「1Q」は第1四半期決算。「上期」は第2四半期累計決算。「3Q」は第3四半期累計決算。

株探ニュース