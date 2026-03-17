

―決算で買われた銘柄！ 上昇率ランキング―



企業決算に対する評価は、マーケットでは「株価」として表される。ここでは、決算を受け止めて株価がいかに反応したかを探る。



以下に挙げたのは、決算発表が「プラス・インパクト」となった可能性のある銘柄である。株価が決算発表前日の3月13日から16日の決算発表を経て17日9時27分現在、水準を切り上げている銘柄を上昇率の大きい順にランキングした。



■決算プラス・インパクト銘柄



コード 銘柄名 市場 上昇率 発表日 決算期 経常変化率



<278A> テラドローン 東Ｇ +16.26 3/16 本決算 赤拡

<9279> ギフトＨＤ 東Ｐ +14.95 3/16 1Q 85.38

<456A> ヒュマメイド 東Ｇ +12.96 3/16 本決算 9.62

<500A> ＴＯブックス 東Ｓ +9.16 3/16 3Q －

<7901> マツモト 東Ｓ +7.25 3/16 3Q 赤縮



<8079> 正栄食 東Ｐ +6.65 3/16 1Q 37.84

<4075> ブレインズ 東Ｇ +4.09 3/16 上期 黒転

<3988> ＳＹＳＨＤ 東Ｓ +3.09 3/16 上期 -3.69

<3804> システムディ 東Ｓ +2.80 3/16 1Q 8.90

<2345> ホドルワン 東Ｓ +2.15 3/16 1Q 赤縮



<4014> カラダノート 東Ｇ +0.94 3/16 上期 黒転

<2978> ツクルバ 東Ｇ +0.91 3/16 上期 赤転



※上昇率は「決算発表前日の終値を基準とした17日9時27分株価の変化率」。上昇率、経常変化率は「％」。本決算の経常変化率は今期予想。

「1Q」は第1四半期決算。「上期」は第2四半期累計決算。「3Q」は第3四半期累計決算。



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