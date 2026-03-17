―決算で買われた銘柄！ 上昇率ランキング―

　企業決算に対する評価は、マーケットでは「株価」として表される。ここでは、決算を受け止めて株価がいかに反応したかを探る。

　以下に挙げたのは、決算発表が「プラス・インパクト」となった可能性のある銘柄である。株価が決算発表前日の3月13日から16日の決算発表を経て17日9時27分現在、水準を切り上げている銘柄を上昇率の大きい順にランキングした。

■決算プラス・インパクト銘柄

コード　銘柄名　　　　市場　　上昇率 　発表日　決算期　経常変化率

<278A> テラドローン 　東Ｇ 　 +16.26 　　3/16　本決算　　　　赤拡
<9279> ギフトＨＤ 　　東Ｐ 　 +14.95 　　3/16　　　1Q　　　 85.38
<456A> ヒュマメイド 　東Ｇ 　 +12.96 　　3/16　本決算　　　　9.62
<500A> ＴＯブックス 　東Ｓ　　 +9.16 　　3/16　　　3Q　　　　　－
<7901> マツモト 　　　東Ｓ　　 +7.25 　　3/16　　　3Q　　　　赤縮

<8079> 正栄食 　　　　東Ｐ　　 +6.65 　　3/16　　　1Q　　　 37.84
<4075> ブレインズ 　　東Ｇ　　 +4.09 　　3/16　　上期　　　　黒転
<3988> ＳＹＳＨＤ 　　東Ｓ　　 +3.09 　　3/16　　上期　　　 -3.69
<3804> システムディ 　東Ｓ　　 +2.80 　　3/16　　　1Q　　　　8.90
<2345> ホドルワン 　　東Ｓ　　 +2.15 　　3/16　　　1Q　　　　赤縮

<4014> カラダノート 　東Ｇ　　 +0.94 　　3/16　　上期　　　　黒転
<2978> ツクルバ 　　　東Ｇ　　 +0.91 　　3/16　　上期　　　　赤転

※上昇率は「決算発表前日の終値を基準とした17日9時27分株価の変化率」。上昇率、経常変化率は「％」。本決算の経常変化率は今期予想。
「1Q」は第1四半期決算。「上期」は第2四半期累計決算。「3Q」は第3四半期累計決算。

株探ニュース