＜大相撲三月場所＞◇九日目◇16日◇大阪・エディオンアリーナ

【映像】プロレスのような驚きの光景（実際の様子）

土俵際、一瞬の空中戦。巨体が重なり合い、そのまま最前列の観客席へと豪快にダイブした。まるでプロレスの場外乱闘かのような衝撃的な幕切れに、館内は騒然。ファンからも「プロレス技かと思った」「あぶなっ！」と驚きと心配の声が続出した。

波乱の結末となったのは、小結・若元春（荒汐）と前頭三枚目・平戸海（境川）の一番。立ち合い、左四つの平戸海に対し、若元春は右を差し、左から抱え込むような形で応戦。平戸海が力強く前に出て土俵際まで追い詰めるが、土俵を割るかと思われた瞬間、実力派・若元春が驚異的な腰の重さと身体能力を見せつけた。

若元春は平戸海の右腕をがっちりと抱えて極めた（きめた）まま、土俵際で身体をくるりと反転。強烈な「うっちゃり」を見せると、両力士の巨体はもつれ合うようにして土俵下へ。最前列の溜まり席に座る観客の目の前へと、凄まじい勢いで叩きつけられた。館内は一瞬の静寂ののち、大きなどよめきと惜しみない拍手に包まれた。

この豪快すぎる決着に、視聴者からは「極めうっちゃりだ」「バックドロップ！」「バックブリーカー」「出た！プロレス技」「なんだこれは」といった声が殺到。一方で、腕を極めたままの転落に「怪我すんぞ」「今の危ない」と安全を案じるコメントも相次いだ。

放送席で解説を務めた元関脇・臥牙丸氏は「立ち合いから（抱え込む動きを）狙っていた感じがした。素晴らしい」と、若元春の咄嗟の判断と技術を称賛していた。（ABEMA／大相撲チャンネル）