サッカーＪ２藤枝・槙野智章監督が１７日までに自身のインスタグラムを更新。インスタフォロワー１０万人の愛犬「ぱんちゃん」の誕生日を祝福した。

槙野監督は「３月１４日は、ぱんちゃんの７歳の誕生日」とつづり、ぱんちゃんとの２ショットや、「ぱんちゃん７さい ＨＡＰＰＹ ＢＩＲＴＨＤＡＹ」とデコレーションされたプレートのショットなど多数のショットをアップした。「今日は１日ぱんちゃんと遊んでご飯を一緒に食べに行きました 良い試合して、良い休みで、良い日になりました」と振り返り、「りんちゃんはカメラを始めました。笑」と、妻で女優の高梨臨がカメラを始めたことを明かした。そして最後に「＃槙野ぱん誕生日 ＃ビションフリーゼ」とハッシュタグを添えた。

この投稿には「ぱんちゃん お誕生日おめでとうございます」「パンちゃんを撮影している幸せそうなパパとママ お隣で拝見しておりました 私も幸せでした」「これからも元気でパパママと楽しい毎日を過ごしてね」「いつもお茶目なぱんちゃんに笑顔にさせてもらってます！」などのコメントが寄せられている。

ぱんちゃんは、独自のインスタグラムアカウント（＠ｂｉｃｈｏｎ＿ｐａｎ）でフォロワー１０万人超を誇る“人気犬”。飼い主である槙野監督のフォロワー５５万１０００人の約５分の１にあたり、その注目度の高さがうかがえる。また、先月２８日にＪ２藤枝のホームで開催された札幌戦では、ぱんちゃんを大きくラッピングした移動型ペットトリミングワゴンをスタジアム正面広場に出展し、試合観戦中にペットを預けることができるユニークな取り組みを実施していた。