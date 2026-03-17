【大相撲 人気力士丸わかり名鑑】#106

【人気力士丸わかり名鑑】藤青雲龍輝は熊本出身 大ケガから復活した“脱サラ”の苦労人

藤凌駕雅治

（23歳・藤島部屋・前頭17枚目）

◇ ◇ ◇

元大関武双山の藤島親方が惚れ込んだ逸材だ。

愛知県春日井市出身。中学2年で和歌山県の相撲強豪校・箕島中学校に相撲留学し、そのまま箕島高に進学すると、拓大でも学生4冠など実績を積み重ねた。

相撲部屋から勧誘の声はひっきりなしだったが、迷わず藤島部屋に入門。幕下付け出し60枚目格で昨年3月場所、プロデビュー。わずか1年で新入幕を果たした。

「立ち合いの出足から一気に相手を押していく相撲が持ち味です。小細工なしの正々堂々で、懐に入って、もろはずで前に出るのが得意。師匠の現役時代とよく似ていますよ。本人も昔から藤島親方を尊敬しており、中学時代から直接、アドバイスをもらうようになった。藤島親方も自分と取り口が似ている藤凌駕を可愛がり、さほど規模の大きくない地方大会でも現地に足を運んでアドバイス。これに藤凌駕は感激。『将来は藤島部屋に入る！』と決めていたようです」（ある親方）

入門時のしこ名は本名の「五島」。新十両昇進と同時に改名した。藤島親方はこのしこ名を入門時から用意していたというから、期待の大きさがうかがえる。

「性格はきっぷが良く、受け答えもハキハキしている。角界でも期待のホープです。課題があるとすれば、速攻相撲で勝ちたいという気持ちが強すぎること。動きを止められると、体勢を整えないまま強引に勝負を決めようとし、墓穴を掘りがちです。四つ相撲も取れないことはないが、関取レベルではない。とはいえ、今場所が入門7場所目ですからね。ケガさえなければ順当に昇進を重ねるのではないか」（前出の親方）

藤島部屋は今場所、藤凌駕と藤青雲が新入幕を果たし、藤天晴が新十両に昇進。幕下以下にも生きのいい力士が多い。近い将来、角界の一大勢力を築けるか。

▽藤凌駕雅治（ふじりょうが・まさはる）

●本名は五島雅治

●2003年、愛知県春日井市出身

●180センチ、183キロ

●最高位は現在

●体重は5歳で50キロ、6歳で60キロ、10歳で100キロあった