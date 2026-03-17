朝起きた瞬間、首が痛くて動かせない……。このような「寝違え」は、多くの人が経験するトラブルです。「寝ている姿勢が悪かったのかな？」と思いがちですが、実は日中の姿勢や疲労が大きく関わっているようです。また、間違った対処をすると痛みが長引くこともあるので注意が必要です。そこで、寝違えが起こる仕組みや正しい対応、治るまでの目安などについて、匡正堂齋藤整骨院 永福で院長を務める柔道整復師の齋藤洋一郎さんに聞きました。

【写真】「寝違えた！」 痛みを悪化させない処置がコレ！ 予防法もチェック！

炎症を抑えて安静にするのがベスト

Q.まず、「寝違え」をしてしまう原因について教えてください。

齋藤さん「『寝違え』というと、いかにも寝ている時の首の状態が原因であるように思われますが、実際そのようなパターンは少ないと思います。“いつも通り寝ていても朝起きたら痛くなっていた”ということがほとんどですよね。つまりそうなるだけの伏線が、日中のうちに作られているのです。

寝違えが起こる要因には、長時間の不良姿勢や眼の疲れがあり、加えて“冷え”が重なることで発症するケースが多いように思います。

ちなみに借金などで『首が回らない』という慣用句は、借金取りが来てもすぐに逃げられるよう布団を敷かずに座って寝るからしょっちゅう寝違える、ということが語源といわれています」

Q.「寝違え」たときにおすすめの対処法を教えてください。

齋藤さん「痛みが強い場合は炎症を起こしています。まずは痛みのないポジションをキープしましょう。それほど強い痛みでなくても、むやみに動かすのは避けてください。痛まないポジションのまま、患部を氷のうでアイシングし、炎症を抑えて安静にするのがベストです。この初期対応ができれば治癒が早くなります。

やらないでいただきたいのは、痛みをなんとかしようと無理にストレッチしたり強くもんだりすることです。急性期に患部をストレッチしてよくなることはまずありません。その時は痛みがなくなったように感じても、後から倍の痛みが襲ってきます。

温めるのもNGです。楽になるのはその時だけで、大方後から痛くなります。最初はとにかく刺激しないこと。市販薬が効くこともありますが、根本的な改善にはならないのでおすすめしません」

Q.「寝違え」は何日くらいで治るのでしょうか？ また、受診の目安があれば教えてください。

齋藤さん「寝違えは就労環境によって治り方が違うので一概に何日とはいえませんが、肉体労働や動き回る仕事をしている人のほうが治りは早く、適切な対応で1週間以内に治まります。デスクワーク中心の人はどうしても首肩に負荷がかかりますから、10日から2週間程度、様子を見る必要があります。2週間経っても痛みが変化せずむしろ強くなるような場合は専門家に相談するようにしてください」

多くの寝違えは、寝ている間だけでなく、日中の姿勢や疲労、冷えなどの積み重ねが原因になり得るということが分かりました。痛みが出たら無理に動かしたり、温めたりせず、まずは安静とアイシングを。日頃から姿勢や首肩の負担を見直し、再発予防につなげていきましょう。