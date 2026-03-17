すかいらーく2万173円（賃上げ率5.28％）、イオンリテール1万9637円（同5.89％）、マツダ1万9000円（同5.5％）、三菱自動車1万8000円（同5.1％）、ヤマハ発動機1万3000円（同5.3％）、レインズインターナショナル（牛角運営）2万1000円（同6％）……。

イラン戦争の影響で株価は乱高下 企業の過去最高益見通しに暗雲

春闘の集中回答日を迎え、労働組合のベースアップと定期昇給の要求に大手企業の早期満願回答が相次いでいる。

経団連の最終集計での平均賃上げ率はほぼ昨年並みの5.39％。一方連合が発表した賃上げ要求の平均は5.94％（前年6.09％）、金額は1万9506円（同1万9244円）。長引く物価高、人手不足、さらには米トランプ政権の高関税政策の影響を受けながらも高水準の賃上げの勢いは続いている。労働政策研究・研修機構の荒川創太主任研究員が今年の春闘をこう分析する。

「歴史的賃上げだった昨年をベースにしているため賃上げ率では昨年を下回っていますが金額では組合側の要求に企業側が十分応えた金額だと思います。ただ、自動車業界など米国関税の影響を受け、決して業績が良くて出した金額ではない。従業員を鼓舞し、賃上げの流れを止めないという意味を強く込めた回答です」

■下請法改正も中小企業の業績回復に追い風

企業側は物価高や人手不足から大幅な賃上げをせざるを得ない状況にあるが、大手と中小企業の組合の賃金格差の是正が今年も大きな課題だ。先の荒川氏が続ける。

「連合は5.94％と高水準の賃上げ実現を目指し、組合員300人未満の中小組合も6.64％と昨年を上回る要求を出している。課題だった価格転嫁は時間と共に徐々に浸透し、また下請法の改正も中小企業の業績回復に追い風になるはずです」

今年の1月1日に改正施行された中小受託取引適正化法は取引の適正化を目指し、規制対象の拡大や禁止行為を追加、受注者への負担を押し付ける商習慣の是正が目的だ。

厚生労働省の毎月勤労統計調査（1月分）によると、現金給与総額（名目賃金）は30万1314円と前年同期比で3％増え49カ月連続で増加した。一方、物価の上昇は1.7％に抑えられたことから物価の上昇を反映した実質賃金は13カ月ぶりにプラスに転じた。伸び率で前年同月比1.4％増えた。昨年の高水準の賃上げと物価の抑制、とくにガソリンの暫定税率の廃止による食料品の価格上昇が抑えられたことが大きく影響した結果だ。

だが、中東情勢の緊迫化からすでに原油価格は高騰を始めている。今後の日本経済への先行き、直近の春闘への影響が懸念される。

（ジャーナリスト・木野活明）