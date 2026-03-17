【スージー鈴木のゼロからぜんぶ聴くビートルズ】#11

【連載初回】オモシロの側面まで神棚に奉るのはつまらない

『ベイビー・イッツ・ユー』

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今回はアルバム『プリーズ・プリーズ・ミー』の残り4曲を一気に。テーマは「ボーカリスト見本市」。

まずはジョン。作曲は、映画『明日に向って撃て！』の主題歌=B・J・トーマス『雨にぬれても』で知られるバート・バカラックである。

『アンナ』同様、ジョンのボーカルに聴き入ってしまう。特に再生時間「0:43」から、1番の最後「♪キャント・ヘルプ・マイセルフ」と盛り上がって、その後「♪コーズ・ベイビー・イッツ・ユー」とストンと落とすところなど、たまんねぇな。【オリジナル記事で試聴する】

■『ドゥ・ユー・ウォント・トゥ・ノウ・ア・シークレット』

続いてはジョージ。

タイトルが長いな。邦題好きとしては、こういうタイトルこそ邦題をと思う。ラヴィン・スプーンフルのヒット曲『魔法を信じるかい？』（65年）風に「秘密を知りたいかい？」でどうだろう。

キュートなメロディーに乗る、ジョージの幼いボーカルも魅力といえば魅力。「♪（ドゥ・ユー・ウォント・トゥ・ノウ・ア）・シーク“ル”」と最後、舌を巻いて終わらせるとジョージっぽくなると、ジョージ好き（ポール嫌い）の高橋幸宏がラジオで言っていた記憶がある。

■『ア・テイスト・オヴ・ハニー』（蜜の味）

続いてポール。元々はブロードウェイ・ミュージカル用の曲。それにしても、ジョン、ジョージと比べて、ポールの声の老成していること。この後、どんどん声が変わっていく（加工していく）ジョンに比べ、大げさにいえば、今のポールと同じ声に聴こえる。

なお、この曲、日本では中尾ミエ版で知られる。1966年のNHK紅白歌合戦で紅組のトップバッター、20歳の中尾は、この曲をミニスカート姿で歌い踊る。

■『ゼアズ・ア・プレイス』

歌も演奏も不安定なのは、たった1日の「マラソンセッション」、最初の曲だったからか。

そもそも曲自体が、まだまだこなれていない。「レノン=マッカートニー」の習作と言えよう。

いまだに歌い出し「♪ゼーーーーーイ」にギョッとしてしまう。確定申告中（今日が提出期限ですよ）だけに「税」の歌かと思ってしまう。

ただジョンとポールのハーモニーのところだけは別次元の輝き。途方もない回数のライブでハモり続けることで倍音が揃ってきたのだろう。声がきれいに重なってゾクゾクする。

と、納得しつつ、4人の未来にゾクゾクしつつ明日からはセカンドアルバム『ウィズ・ザ・ビートルズ』へ。

▽スージー鈴木（音楽評論家） 1966年、大阪府東大阪市生まれ。早大政治経済学部卒業後、博報堂に入社。在職中から音楽評論家として活動し、10冊超の著作を発表。2021年、55歳になったのを機に同社を早期退職。主な著書に「中森明菜の音楽1982−1991」「〈きゅんメロ〉の法則」「サブカルサラリーマンになろう」など。半自伝的小説「弱い者らが夕暮れて、さらに弱い者たたきよる」も話題に。最新刊「日本ポップス史 1966-2023: あの音楽家の何がすごかったのか」が11月に発売予定。ラジオDJとしても活躍中。