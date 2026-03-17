「可愛いだけでは埋もれる」小学生ギャルたちの“頭脳的すぎる”生存戦略
日本が世界に誇るカルチャーといえば、ANIMEやMANGA――。だが今、その次に来るかもしれない存在として注目されているのが「KOGYARU」！いま、世界からも注目される小学生のギャルたち。「可愛いだけなら損切りされる」という彼女たちの生存戦略は、超頭脳的だった!?
◆コギャルは日本が誇る新たなカルチャー！
コギャルがついに世界に見つかった。’26年1月、世界的経済誌『Forbes JAPAN』が発表した「次世代を担う100人」に、小学生ギャルメディア『KOGYARU』の専属モデル・ゆなちさん（12歳）が選ばれたのだ。
いまコギャルは、日本発のポップカルチャーとして海外でも注目を集めている。ファッション、メイク、SNS発信などを軸に、イベントやブランドコラボ、動画配信といった周辺ビジネスも拡大。ギャル文化は単なる若者文化を超え、新たな経済圏を生み出しつつあるのだ。
なぜ今、その生き方が世界基準で評価され始めたのか。彼女たちを担当するマネージャーは、その背景を次のように分析する。
「閉塞感が漂う現代社会では、空気を読むことに疲れてしまった人は少なくありません。そんな中、周囲に流されず自分を貫く彼女たちの姿が、自分らしい生き方のヒントとして受け止められているのではないでしょうか」
だが、その世界は想像以上にシビアな実力主義だ。
「今のギャル業界は、派手なだけでは一瞬で埋もれるレッドオーシャンです。かつてギャル世代だった母親がプロデューサーを務める例も増え、SNSの普及でファンとの距離が縮まり参入障壁も下がりました。園児ギャルや筋肉ギャルなど、ジャンルも細分化しています」
だからこそ、モデルに選ばれてから個性を磨くようでは遅いという。
「スタートラインに立つ前から『私はこれで1位になる』という尖った強みや独自のブランドを持っていなければ、すぐに“損切り”されてしまう。すっぴんや体重など、自分を晒す覚悟も必要です。ギャル社会はそんな早期選別の時代なんです」
愛嬌や可愛いは、もはや前提条件に過ぎない。彼女たちが選ばれる裏側には、ある種の合理性が潜んでいるのだ。
◆飽きに勝つ！黒髪ハッピーギャルの進化論
「可愛いだけのギャルなんて、いつか絶対に飽きられちゃう」
そう危機感を募らせるのが、コギャル業界の最前線に立つりゅあさん(13歳)だ。小学4年生でモデル活動を始めた際、最初に取り組んだのが「自分という商品の設計」だった。
「見た目の印象が弱く、これといったアピールポイントもなかったから、どう売っていけばいいのか本当に悩みました。家族会議を経て、みんなのビタミンになれる“ハッピーギャル”としてスタートしました。でも中学に上がる頃、SNSに『黒髪でもギャルになれますか？』という悩みが多く届いた。それなら私がって、 “黒髪ハッピーギャル”にアップデートしたんです」
だが、モデル仲間の強烈な個性を前にしながらも不安を自信へと変えたのが、徹底した自己分析とPDCAだ。
「憧れの先輩のポージングや表情を研究して撮影に取り入れています。あとで見返して、先輩と何が違うのか、自分らしさを表現するにはと考えて、試行錯誤しながら経験値を積んでいる感じです。ライブでは、ファンの名前を呼んだり、誕生月のファンを会場全体で祝ったりと、“参加型”の空間づくりを意識しています。終演後は両親と反省会をし、良かった点と反省点を改善ノートにまとめています」
常識にとらわれず、派手で軽薄――。世間がギャルにそんな貼るレッテルを、りゅあは冷静に「リスク」として管理している。
「学校と仕事はきっちり分けたい。中学校では、髪が肩にかかるのがNGなので黒ゴムで結ぶし、スカートも指定通り、ひざ下の長さで通っています。運動会で両親が気づかなかったくらい変わるかな (笑)。ギャルって、好きなことだけしているって誤解されやすくて、評価がマイナススタートなんです。だからこそ挨拶とか礼儀とか、“当たり前”を疎かにしちゃうと見向きもされなくなっちゃう。両親にそう叩き込まれました」
◆コギャルは日本が誇る新たなカルチャー！
コギャルがついに世界に見つかった。’26年1月、世界的経済誌『Forbes JAPAN』が発表した「次世代を担う100人」に、小学生ギャルメディア『KOGYARU』の専属モデル・ゆなちさん（12歳）が選ばれたのだ。
なぜ今、その生き方が世界基準で評価され始めたのか。彼女たちを担当するマネージャーは、その背景を次のように分析する。
「閉塞感が漂う現代社会では、空気を読むことに疲れてしまった人は少なくありません。そんな中、周囲に流されず自分を貫く彼女たちの姿が、自分らしい生き方のヒントとして受け止められているのではないでしょうか」
だが、その世界は想像以上にシビアな実力主義だ。
「今のギャル業界は、派手なだけでは一瞬で埋もれるレッドオーシャンです。かつてギャル世代だった母親がプロデューサーを務める例も増え、SNSの普及でファンとの距離が縮まり参入障壁も下がりました。園児ギャルや筋肉ギャルなど、ジャンルも細分化しています」
だからこそ、モデルに選ばれてから個性を磨くようでは遅いという。
「スタートラインに立つ前から『私はこれで1位になる』という尖った強みや独自のブランドを持っていなければ、すぐに“損切り”されてしまう。すっぴんや体重など、自分を晒す覚悟も必要です。ギャル社会はそんな早期選別の時代なんです」
愛嬌や可愛いは、もはや前提条件に過ぎない。彼女たちが選ばれる裏側には、ある種の合理性が潜んでいるのだ。
◆飽きに勝つ！黒髪ハッピーギャルの進化論
「可愛いだけのギャルなんて、いつか絶対に飽きられちゃう」
そう危機感を募らせるのが、コギャル業界の最前線に立つりゅあさん(13歳)だ。小学4年生でモデル活動を始めた際、最初に取り組んだのが「自分という商品の設計」だった。
「見た目の印象が弱く、これといったアピールポイントもなかったから、どう売っていけばいいのか本当に悩みました。家族会議を経て、みんなのビタミンになれる“ハッピーギャル”としてスタートしました。でも中学に上がる頃、SNSに『黒髪でもギャルになれますか？』という悩みが多く届いた。それなら私がって、 “黒髪ハッピーギャル”にアップデートしたんです」
だが、モデル仲間の強烈な個性を前にしながらも不安を自信へと変えたのが、徹底した自己分析とPDCAだ。
「憧れの先輩のポージングや表情を研究して撮影に取り入れています。あとで見返して、先輩と何が違うのか、自分らしさを表現するにはと考えて、試行錯誤しながら経験値を積んでいる感じです。ライブでは、ファンの名前を呼んだり、誕生月のファンを会場全体で祝ったりと、“参加型”の空間づくりを意識しています。終演後は両親と反省会をし、良かった点と反省点を改善ノートにまとめています」
常識にとらわれず、派手で軽薄――。世間がギャルにそんな貼るレッテルを、りゅあは冷静に「リスク」として管理している。
「学校と仕事はきっちり分けたい。中学校では、髪が肩にかかるのがNGなので黒ゴムで結ぶし、スカートも指定通り、ひざ下の長さで通っています。運動会で両親が気づかなかったくらい変わるかな (笑)。ギャルって、好きなことだけしているって誤解されやすくて、評価がマイナススタートなんです。だからこそ挨拶とか礼儀とか、“当たり前”を疎かにしちゃうと見向きもされなくなっちゃう。両親にそう叩き込まれました」