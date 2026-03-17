空欄心理テストでわかる！「あなたが今求めているもの」

あなたは自分のことがどれぐらいわかっていますか？今回は、空欄に埋める言葉から自分の求めているものが何か？を調べることができるテストをご紹介します。あまり深く考えず、直感で次の□に合うものを選んでみてください。

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Q：100−▢＝∞（無限大）。次の▢に入る言葉はどれだと思う？

A：マネー

B：仕事

C：愛

D：夢

それでは結果を見てみましょう。

このテストでわかることは？

深層心理において、空欄には無自覚な気持ちや願いが投影されると考えられています。そのため、直感的に選んだ答えから、「あなたが今求めているもの」を調べることができるのです。

Aを選んだ人が今求めているものは…お金や豊かな生活

あなたが今求めているのは、お金。口にこそ出さなくても、物価高で家計が厳しい、思ったように稼げないなど、日々苦労しているのかもしれません。たとえそうでなくても、将来に対するお金の不安が常にあり、何か欲しいものがあっても買うのをためらいがち。

驚くかもしれないけれど、お金がないことに意識をフォーカスしてしまうと、ますます困窮することに。欲しい物をひとつだけ買う、リッチなランチを奮発するなど豊かさを味わうことが、金運アップにつながります。試してみて。

Bを選んだ人が今求めているものは…仕事のやりがいや充実感

この答えを選んだ人はもしかすると、現状に不満や焦りを抱いているのかもしれません。特に仕事に関しては、頑張っているのに結果や手応えが得られずどうしたらいいのか、悩んでいる可能性も。

あなたが今求めているのは、仕事のやりがいや充実感。お金のためだけに働くのではなく、仕事で達成感や喜びを得たいみたい。それなら転職活動を始める、企画や作品を売り込むなど今の居場所から抜け出す努力をしてみて。一歩を踏み出すだけでも、良い変化がきっと！

Cを選んだ人が今求めているものは…愛情やぬくもり

デリケートで寂しがり屋なところがあるのが、この答えを選んだ人。あなたが今求めているのは、愛情やぬくもりのようです。心安らぐ相手のそばで、疲れたり、傷ついたりした羽を休めたいと思っているのかもしれません。

身近に信頼できる相手がいるなら、思い切って頼ってもOK。ですが、もしいないなら無理にそんな人を探さないで、セルフヒーリングに励みましょう。自分で自分の手足をマッサージするだけでも癒されます。ペットや植物の育成にも同様の効果あり。

Dを選んだ人が今求めているものは…将来の目標やサクセスマップ

Dを選んだあなたは、向上心旺盛な勉強家タイプ。常に上を見ていて、努力を惜しみません。ただし、現状は目指すべき方向がわからず、人生迷子のような状態に陥っている可能性が。

あなたが今求めているのは、将来の目標やサクセスマップ。自分がどうすればいいのか？指針やアドバイスが欲しいよう。それならひとりで悩まないで。キャリアコンサルタントやエージェントの力を借りるのもナイスアイディア。プロならではの視点で、きっとより良い方向へと導いてくれるはず。