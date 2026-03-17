100均行ったら即カゴへ！「お家ご飯の満足度が上がる！」「調理器具でこんなに変わるとは…」

今回ご紹介するのは、ダイソーのキッチングッズ売り場で見つけた電子レンジ調理器です。肉まんの加熱、そして枝豆の調理に使える専用アイテムなのですが、これが感動レベル！正直、わざわざ専用アイテムを用意するなんて…と思っていたのですが、調理器具が変わるだけで味も食感も違うんです。ぜひ参考にしてみてください♪

【詳細】他の記事はこちら

商品情報

商品名：電子レンジでお手軽肉まん＆枝豆調理器

価格：￥110（税込）

販売ショップ：ダイソー

JANコード：4550480804989

ふっくらふわふわ♡おいしい肉まんが食べられる電子レンジ調理器

手軽に食べられるけど、電子レンジで温めるとべちゃっとしてしまう肉まん…。だからといって、わざわざ蒸し器で温めるのは面倒ですよね。

そこでおすすめしたいのが、ダイソーの『電子レンジでお手軽肉まん＆枝豆調理器』。調理可能な肉まんの最大サイズは直径9.5cm、高さ5.5cmです。

使い方はシンプルで、肉まんをサッと水で湿らせて、すのこを入れた浅容器にのせ、深容器でフタをするだけ！

あとは電子レンジで通常通り温めれば完成です。

取り出してみると、余分な水分が下に落ちているのが分かります。

実際に食べてみると、ラップで包むよりもふわふわっとした仕上がりに！

おうち肉まんって正直食感がイマイチなイメージがありましたが、まるで蒸し器で温めたような食感になりました。

こんな使い方もできちゃいます！一家に1つ欲しい便利なキッチングッズ

肉まんのためだけに買うのはちょっと…という方も、ちょっと待ってください！『電子レンジでお手軽肉まん＆枝豆調理器』という名の通り、ちょっとしたおかずやおつまみにぴったりな枝豆の調理もできるんです！

生であれば枝豆をサッと洗い、水を切ります。次に深容器に枝豆を移し、浅容器でフタをします。あとは、深容器と浅容器の取っ手を合わせて通気口を開いたら電子レンジで加熱して完成です。

生の場合は100gあたり500Wで2分30秒が目安。冷凍であれば、パッケージに記載されている時間を目安にします。

この容器でなんで枝豆を…？と思ったのですが、冷凍枝豆で試してみたらびっくり！パサつかずに、ふっくらと仕上がりました。豆の味も濃く感じられて、おいしくなりましたよ。

今回はダイソーで購入できる『電子レンジでお手軽肉まん＆枝豆調理器』をご紹介しました。調理器具が変わるだけで、こんなにも味や食感が変わるとは驚き。

110円（税込）で購入できるので、ぜひ試してみてくださいね！

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2026年3月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。