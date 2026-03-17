100円って本気！？しかも見た目重視かと思いきや…意外！雑貨屋だと高いクリップ

雑貨屋さんなどでたまに見かけることがあった、あの人気お菓子そっくりなデザインのクリップ。この手のものはデザインが良いからか、高値で売られていることが多いんです。ですが、なんとダイソーで100円で売られているのを発見！しかも、見た目重視かと思いきや、意外にも使い心地が良くて驚きました◎

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商品情報

商品名：スナッククリップ（2種）

価格：￥110（税込）

サイズ（約）：5.8cm×6cm×3.5cm

販売ショップ：ダイソー

JANコード：4550480812236

ダイソーならたった100円！あのお菓子そっくりな『スナッククリップ（2種）』

最近、食べ物そっくりな雑貨が大人気ですよね！先日ダイソーでお買い物をしていたら、こんなものを見つけました。

今回ご紹介するのは、こちらの『スナッククリップ（2種）』。美味しそうなトルティーヤチップス…ではなく、本物そっくりな可愛いクリップです！

2個入りで価格は110円（税込）。少し前にニコアンドなどで、4個入りの似たクリップがこれより高値で販売されていたのを見かけたことがあったので、ダイソーのほうがお得に感じます！

色は一色なのでおもちゃっぽいですが、表面にしっかりと凹凸模様が施されているのがポイント。

本物のトルティーヤチップスの質感が表現されています。

パッケージもお菓子のパッケージ風デザインになっていて凝っていますよ。

見た目重視の商品かと思いきや、使い心地が良いのが意外でした。

指でつまめる面積が多いので、ネイルが長くても使いやすいです。

挟む部分にはグリップのような凹凸が付いているので、多少滑りにくいと感じられます。

食べかけのお菓子の袋をちょっと閉じておきたいというときや、乾物の口を留めたいときなど…食品の袋の口を閉じるのに相性抜群！

食べ物モチーフのクリップなので、キッチンでも映えておしゃれに使えるのが嬉しいです。

ただ、挟める範囲がかなり狭いので、湿気などは気になるところ…。

長時間保存する場合は、さらにジップ付き袋などに入れて対策したほうが良さそうです。

今回は、ダイソーの『スナッククリップ（2種）』をご紹介しました。

雑貨屋さんでしか買えないと思っていた可愛いクリップが、まさかダイソーで買えるとは驚きです！人気が出そうな予感がするので、気になる方はお早めにチェックしてみてくださいね。

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2026年3月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。