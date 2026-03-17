300円は震えた！「ホムセンで高いの買おうとしてた…」コスパが良すぎるお得セット

ホームセンターで家庭用の野菜栽培セットを買おうとしていた筆者。大体1,000円前後で売られていることが多いイメージですが、なんとダイソーで300円のにんじん栽培セットが販売されていました…！種だけでなく、圧縮土と受け皿付きポットまで付いて至れり尽くせり。初心者さんでも挑戦しやすくておすすめですよ！

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商品情報

商品名：栽培セット まんまるにんじん

価格：￥330（税込）

発芽適温：20〜25℃

発芽日数：約10日

収穫まで：約70日〜

販売ショップ：ダイソー

JANコード：4550480918068

こんなにお手頃なの！？ダイソーの『栽培セット まんまるにんじん』

専門店で販売されているようなアイテムも、お手頃な価格で買えるダイソー。園芸グッズ売り場をチェックしていたら、こんなものを見つけました！

『栽培セット まんまるにんじん』という商品で、コロンとした可愛い形のにんじんを、家庭で手軽に栽培できるセットです。

種と用土、さらにポットまでセットになっており挑戦しやすいのがいいなと思って購入してみました。用意する道具が少ないので、気軽に始められるのがいいですね。

こういった家庭用栽培セットって、よく1,000円前後で販売されているのを見かけます。

ですが、ダイソーの商品は330円（税込）と、かなりお手頃！筆者もホームセンターで高い商品に手を出そうとしていたので、お得さに驚きました。

初心者の方で「失敗したら…」と不安に感じたとしても、この価格なら気軽に挑戦しやすいですよね。

少しだけ準備は必要なのですが、必要な量の土があらかじめセットになっているのでとても楽です。

用土はココヤシ圧縮土といって、圧縮された有機培土となっています。圧縮土を大きめの容器に入れて、400〜500mLの水を入れます。

牛乳パックなどの捨てられる食品容器を使って土を戻すと、片付けも楽なのでおすすめです！

土が膨らんだら種をまくだけ！ポットは受け皿付きで室内でも◎

水を吸った圧縮土は、600〜700mLの量に膨らみます。

膨らんだ圧縮土をほぐし、水を切ってからポットに移し替えます。

ポットには受け皿がついているので、部屋の中でも育てやすいです！

種をまき、軽く用土をかけ、土が乾燥しないように水やりをします。

発芽適温は、20〜25℃。日当たりのいい場所で管理するのがポイントです！

ちなみに発芽日数は約10日、収穫まで約70日〜となっています。このまま順調に育ってくれるのが楽しみです！

今回は、ダイソーの『栽培セット まんまるにんじん』をご紹介しました。

ホームセンターで買えるような栽培セットが、身近なダイソーでお安く買えるのは嬉しいかぎり。気になる方はぜひチェックしてみてくださいね！

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2026年3月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。