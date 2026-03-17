「45×12」をまともに筆算しようとすると、2段の計算が必要で少し面倒ですよね。でも、数字の「片方を2倍、もう片方を半分」にするだけで、驚くほど計算がシンプルになります。1分以内の正解を目指して、頭を柔らかくして挑戦しましょう！

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数字の組み合わせをパズルのように入れ替えて解く「脳トレ算数クイズ」！

今回は暗算が難しそうな掛け算ですが、数字の性質をうまく利用すれば、九九の延長で答えが導き出せます。

問題：□に入る数字は？

次の計算を、できるだけ頭の中だけで解いてみましょう。

45 × 12 = ?

ヒント：45を2倍にして、12を半分にしてみると……？

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正解：540

正解は「540」でした。

▼解説
掛け算には「片方の数字を2倍し、もう片方を半分にしても答えは変わらない」という性質があります。

これを利用すると、次のように暗算が楽になります。

45 × 12 = (45 × 2) × (12 ÷ 2)

これを計算すると、

90 × 6 = 540

となり、「9×6」の九九を知っていれば一瞬で答えが出せますね。

このように、計算しやすい「キリの良い数字（10の倍数など）」を意図的に作り出すのが、暗算の名人への近道です。

※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています

※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)