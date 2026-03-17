【脳トレ】「45×12」を一瞬で暗算できると爽快！ シンプルな計算でぱっと解いてみよう
数字の組み合わせをパズルのように入れ替えて解く「脳トレ算数クイズ」！
今回は暗算が難しそうな掛け算ですが、数字の性質をうまく利用すれば、九九の延長で答えが導き出せます。
45 × 12 = ?
ヒント：45を2倍にして、12を半分にしてみると……？
答えを見る
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▼解説
掛け算には「片方の数字を2倍し、もう片方を半分にしても答えは変わらない」という性質があります。
これを利用すると、次のように暗算が楽になります。
45 × 12 = (45 × 2) × (12 ÷ 2)
これを計算すると、
90 × 6 = 540
となり、「9×6」の九九を知っていれば一瞬で答えが出せますね。
このように、計算しやすい「キリの良い数字（10の倍数など）」を意図的に作り出すのが、暗算の名人への近道です。
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)
今回は暗算が難しそうな掛け算ですが、数字の性質をうまく利用すれば、九九の延長で答えが導き出せます。
問題：□に入る数字は？次の計算を、できるだけ頭の中だけで解いてみましょう。
45 × 12 = ?
ヒント：45を2倍にして、12を半分にしてみると……？
答えを見る
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正解：540正解は「540」でした。
掛け算には「片方の数字を2倍し、もう片方を半分にしても答えは変わらない」という性質があります。
これを利用すると、次のように暗算が楽になります。
45 × 12 = (45 × 2) × (12 ÷ 2)
これを計算すると、
90 × 6 = 540
となり、「9×6」の九九を知っていれば一瞬で答えが出せますね。
このように、計算しやすい「キリの良い数字（10の倍数など）」を意図的に作り出すのが、暗算の名人への近道です。
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)