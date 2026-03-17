一見“健康的”だけど…コンビニで買ってはいけない「要注意おやつ」3つ。パッケージの裏で見るべき点は
「小腹が空いたから、ちょっとコンビニへ」なんてこと、よくありますよね。筆者も寒い時期には、ついつい温かいおでんを求めて寄ってしまいます。夏にはアイスですかね……（笑）。
そして最近のコンビニは「健康志向」の商品が本当に増えました！ でも、もし「なんとなく体に良さそう」と思って選んでいるとしたら、それが腸内環境を乱す原因になっているかもしれないのです。
そこで今回は、腸活の視点から見た「コンビニで選ばない方が良いおやつ」を3つ、研究結果を基に解説します！ もちろん、すべてが悪いわけではありませんが、選び方の参考にしてみてくださいね。
◆低糖質のお菓子やスイーツ
1つ目は、ダイエット中の強い味方「低糖質（ロカボ）系のお菓子」です。クッキーやドーナツ、スナック菓子など、種類も豊富ですよね。
「糖質オフだから、血糖値も上がりにくいし太らないはず！」
そう思って食べている方も多いかもしれません。確かに糖質は低いのですが、ここで注意したいのが「脂質」の量と質。糖質を減らした分を補うために、「植物油脂」や「ショートニング」「マーガリン」などの脂質を多く使っている商品が意外と多いのです。
1つの研究レビューによると、特に植物油脂（オメガ6）やマーガリン（動物性脂肪）などを過剰に摂取すると、腸内環境に以下のような悪影響が出ることが報告されています。（※1）
・腸内の良い働きをする細菌が減少
・炎症を引き起こす細菌の増加
腸内細菌たちは、私たちが食べたものをエサにして生きています。つまり、低糖質なおやつばかり食べてしまうと、その油を好む細菌ばかりが増えてしまうのです。
せっかく糖質を控えても、腸が荒れて炎症が起きてしまっては、本末転倒ですよね。「糖質〇〇g」という数字だけでなく、原材料の最初の方に「植物油脂」や「ショートニング」「マーガリン」などが入っていないか、必ずチェックしてみましょう！
◆プロテインバー
2つ目は、空前の筋トレ＆タンパク質ブームで定番となった「プロテインバー」です。チョコ味やキャラメル味など、お菓子感覚でタンパク質が摂れるので、筆者も昔はよく食べていました！
ですが、ここにも腸を乱す落とし穴があります。パッケージの裏面（原材料名）を見てみてください。「乳化剤」や「人工甘味料（スクラロース、アセスルファムKなど）」といった文字が並んでいませんか？
これらは、食感を良くしたり、カロリーを抑えて甘みを出したりするために使われますが、腸内環境には悪影響を与える可能性があります。
特に「乳化剤」は、要注意な添加物の1つ。ルーヴェン・カトリック大学などの研究では、乳化剤を摂取すると、腸内の短鎖脂肪酸が減少してしまう可能性が示唆されています。（※2）
短鎖脂肪酸は、一言でいうなら「腸と体を元気にする成分」のこと。つまり、腸活のために大切なものなんです！
また、人工甘味料についても、腸内細菌のバランスを変化させ、血糖値のコントロールを悪化させる可能性もあります。
「タンパク質が摂れるから！」と頻繁に食べていると、知らぬ間に腸内環境を乱し、血糖値にも悪影響かもしれません。食べる頻度を減らすか、なるべく添加物が少ないシンプルな材料の商品を選ぶのがおすすめです！
◆ドライフルーツ
3つ目は、女性に大人気の「ドライフルーツ」です。「フルーツなら自然なものだし、ビタミンも摂れて美容にも良さそう！」と思われるかもしれません。
確かに、フルーツそのものは食物繊維やポリフェノールが豊富で、素晴らしい食材です！ しかし、コンビニで売られているドライフルーツには、大きな罠が潜んでいます。
パッケージの裏を見て、「○○（果物名）、砂糖、漂白剤」と書かれていたら要注意。特に、マンゴーやパイン、ベリー系のドライフルーツは、そのままだと酸っぱかったり保存性を高めたりするために、たっぷりの砂糖が使われていることが多いです。
そして最近のコンビニは「健康志向」の商品が本当に増えました！ でも、もし「なんとなく体に良さそう」と思って選んでいるとしたら、それが腸内環境を乱す原因になっているかもしれないのです。
そこで今回は、腸活の視点から見た「コンビニで選ばない方が良いおやつ」を3つ、研究結果を基に解説します！ もちろん、すべてが悪いわけではありませんが、選び方の参考にしてみてくださいね。
1つ目は、ダイエット中の強い味方「低糖質（ロカボ）系のお菓子」です。クッキーやドーナツ、スナック菓子など、種類も豊富ですよね。
「糖質オフだから、血糖値も上がりにくいし太らないはず！」
そう思って食べている方も多いかもしれません。確かに糖質は低いのですが、ここで注意したいのが「脂質」の量と質。糖質を減らした分を補うために、「植物油脂」や「ショートニング」「マーガリン」などの脂質を多く使っている商品が意外と多いのです。
1つの研究レビューによると、特に植物油脂（オメガ6）やマーガリン（動物性脂肪）などを過剰に摂取すると、腸内環境に以下のような悪影響が出ることが報告されています。（※1）
・腸内の良い働きをする細菌が減少
・炎症を引き起こす細菌の増加
腸内細菌たちは、私たちが食べたものをエサにして生きています。つまり、低糖質なおやつばかり食べてしまうと、その油を好む細菌ばかりが増えてしまうのです。
せっかく糖質を控えても、腸が荒れて炎症が起きてしまっては、本末転倒ですよね。「糖質〇〇g」という数字だけでなく、原材料の最初の方に「植物油脂」や「ショートニング」「マーガリン」などが入っていないか、必ずチェックしてみましょう！
◆プロテインバー
2つ目は、空前の筋トレ＆タンパク質ブームで定番となった「プロテインバー」です。チョコ味やキャラメル味など、お菓子感覚でタンパク質が摂れるので、筆者も昔はよく食べていました！
ですが、ここにも腸を乱す落とし穴があります。パッケージの裏面（原材料名）を見てみてください。「乳化剤」や「人工甘味料（スクラロース、アセスルファムKなど）」といった文字が並んでいませんか？
これらは、食感を良くしたり、カロリーを抑えて甘みを出したりするために使われますが、腸内環境には悪影響を与える可能性があります。
特に「乳化剤」は、要注意な添加物の1つ。ルーヴェン・カトリック大学などの研究では、乳化剤を摂取すると、腸内の短鎖脂肪酸が減少してしまう可能性が示唆されています。（※2）
短鎖脂肪酸は、一言でいうなら「腸と体を元気にする成分」のこと。つまり、腸活のために大切なものなんです！
また、人工甘味料についても、腸内細菌のバランスを変化させ、血糖値のコントロールを悪化させる可能性もあります。
「タンパク質が摂れるから！」と頻繁に食べていると、知らぬ間に腸内環境を乱し、血糖値にも悪影響かもしれません。食べる頻度を減らすか、なるべく添加物が少ないシンプルな材料の商品を選ぶのがおすすめです！
◆ドライフルーツ
3つ目は、女性に大人気の「ドライフルーツ」です。「フルーツなら自然なものだし、ビタミンも摂れて美容にも良さそう！」と思われるかもしれません。
確かに、フルーツそのものは食物繊維やポリフェノールが豊富で、素晴らしい食材です！ しかし、コンビニで売られているドライフルーツには、大きな罠が潜んでいます。
パッケージの裏を見て、「○○（果物名）、砂糖、漂白剤」と書かれていたら要注意。特に、マンゴーやパイン、ベリー系のドライフルーツは、そのままだと酸っぱかったり保存性を高めたりするために、たっぷりの砂糖が使われていることが多いです。