もう限界…義父の汚したトイレを掃除していたら「息が苦しくなり病院へ」。そこで告げられた“まさかの病名”とは？
義母の死をきっかけに始まった、義父との同居生活。ただ“家族だから”という理由で背負わされた役割のせいで、心と体が静かに追いこまれてしまった女性がいます。彼女のエピソードをご紹介しましょう。
◆同居する義父が不潔で耐えられない
飯田真美子さん（仮名・35歳／主婦）は、夫（37歳）と3歳の息子、そして義父（62歳）と4人暮らしをしています。
「義母が亡くなってから、夫に頼み込まれて同居を始めました。最初のうちは『家族なんだから』と自分に言い聞かせていたけれど、その“家族”の中に、私の居場所なんてなかったんですよね」
義父は風呂嫌いで、常に加齢臭とタバコとなにか酸っぱいような独特のにおいがし、食卓ではゲップをし、歯に挟まったものを平気で指で取るような人でした。
「それを注意すれば『うるせぇ！』と逆ギレ。なのに息子が少し食べこぼしただけで『行儀が悪い！』と怒鳴り散らすんです。行儀が悪いのはお前の方だよと心の中で100回くらい叫びましたよ」
そして義父はトイレを汚し放題で、一度も自分で掃除をした事がないそう。
「結局トイレ掃除をするのは私で……その度に怒りと虚しさでなんとも言えない気持ちになり、気がついたら泣いていた日もありました」
◆苦しみを無視され、家庭内で孤立
そしてある日、追い打ちをかけるように、義父が真美子さんの洗濯物のキャミソールを勝手に触っているのを見てしまい……。
「反射的に『やめてください！』と叫んだら『床に落ちていたから干し直してやっただけだ』と言い訳をしていましたが、絶対に嘘だと思います。本当に気持ちが悪くて背筋がゾワッとしてしまいました」
さらに夫に訴えても、「もう年なんだし、好きにさせてやれよ」の一点張りでした。
「この家では私の苦しみなんて、どうでもいいと思われて無視されるんだ……と絶望的な気持ちになりました。しかも夫に義父のことを相談しようとすると、その度に嫌味ったらしくため息をつかれるので、私はだんだんと何も言えなくなり孤立していったんです」
そんなある日、真美子さんが義父の汚したトイレを掃除している最中、突然心臓がドクドクと鳴り、呼吸が苦しくなって立っていられなくなってしまったそう。
「病院に駆け込み『パニック障害』と言われたときは頭の中が真っ白になりました。でも同時に『なんで私があんなヤツのせいで病気にならなくちゃいけないの？ そんなの絶対に許されることじゃない』と覚悟が決まったんですよね」
◆義父に言ってやったスカッとした言葉
帰宅してすぐに真美子さんは「お義父さんと別居できないなら、離婚して息子と出て行く。どっちでもいいけど、私はもう限界」と夫に伝えました。
「すると私の本気度が伝わったのか、夫は真っ青になって『分かった……別居しよう』と了承してくれました。嬉しかったですね。きっと揉めることになるだろうと覚悟していたので、かなりホッとすることができました」
それを聞いた義父は、案の定ブチ切れ。「恩知らず！」「俺を見捨てる気か！」と怒鳴り暴れましたが、もう真美子さんは怖くも悲しくもなかったそう。
「はいはい、やっぱりあなたはそういう人ですよね。だから別居することにしたんですよ。としか思いませんでしたね。それから私は鼻歌まじりにご機嫌で荷造りをし、引っ越しの日を指折り数えて楽しみにしていたんですよ」
そして引っ越し当日、玄関の隅でふてくされている義父に、真美子さんは満面の笑みで近づきました。
「『お義父さん、長い間修行みたいな日々をありがとうございました！ おかげでメンタルが大分鍛えられました！ あ、ちなみに新居は“立入禁止”なんで、来訪はご遠慮くださーい』と言い放った時の快感といったらなかったですね（笑）」
真美子さんが颯爽と出て行くと、背中で義父の「なんだとコラァ！」という怒鳴り声が聞こえましたが、もうそれすらBGMみたいにどうでもよかったそう。
「引っ越してからは開放感が凄くて、私がいつも笑顔なせいか、息子が『ママかわいい』としょっちゅう言ってくれるようになりました。義父のことは夫に任せてあります。よっぽど何かが起こらない限り、私に義父の話はしないと言ってくれています」と微笑む真美子さんなのでした。
＜文・イラスト／鈴木詩子＞
【鈴木詩子】
漫画家。『アックス』や奥様向け実話漫画誌を中心に活動中。好きなプロレスラーは棚橋弘至。著書『女ヒエラルキー底辺少女』（青林工藝舎）が映画化。Twitter：@skippop
◆同居する義父が不潔で耐えられない
飯田真美子さん（仮名・35歳／主婦）は、夫（37歳）と3歳の息子、そして義父（62歳）と4人暮らしをしています。
「義母が亡くなってから、夫に頼み込まれて同居を始めました。最初のうちは『家族なんだから』と自分に言い聞かせていたけれど、その“家族”の中に、私の居場所なんてなかったんですよね」
「それを注意すれば『うるせぇ！』と逆ギレ。なのに息子が少し食べこぼしただけで『行儀が悪い！』と怒鳴り散らすんです。行儀が悪いのはお前の方だよと心の中で100回くらい叫びましたよ」
そして義父はトイレを汚し放題で、一度も自分で掃除をした事がないそう。
「結局トイレ掃除をするのは私で……その度に怒りと虚しさでなんとも言えない気持ちになり、気がついたら泣いていた日もありました」
◆苦しみを無視され、家庭内で孤立
そしてある日、追い打ちをかけるように、義父が真美子さんの洗濯物のキャミソールを勝手に触っているのを見てしまい……。
「反射的に『やめてください！』と叫んだら『床に落ちていたから干し直してやっただけだ』と言い訳をしていましたが、絶対に嘘だと思います。本当に気持ちが悪くて背筋がゾワッとしてしまいました」
さらに夫に訴えても、「もう年なんだし、好きにさせてやれよ」の一点張りでした。
「この家では私の苦しみなんて、どうでもいいと思われて無視されるんだ……と絶望的な気持ちになりました。しかも夫に義父のことを相談しようとすると、その度に嫌味ったらしくため息をつかれるので、私はだんだんと何も言えなくなり孤立していったんです」
そんなある日、真美子さんが義父の汚したトイレを掃除している最中、突然心臓がドクドクと鳴り、呼吸が苦しくなって立っていられなくなってしまったそう。
「病院に駆け込み『パニック障害』と言われたときは頭の中が真っ白になりました。でも同時に『なんで私があんなヤツのせいで病気にならなくちゃいけないの？ そんなの絶対に許されることじゃない』と覚悟が決まったんですよね」
◆義父に言ってやったスカッとした言葉
帰宅してすぐに真美子さんは「お義父さんと別居できないなら、離婚して息子と出て行く。どっちでもいいけど、私はもう限界」と夫に伝えました。
「すると私の本気度が伝わったのか、夫は真っ青になって『分かった……別居しよう』と了承してくれました。嬉しかったですね。きっと揉めることになるだろうと覚悟していたので、かなりホッとすることができました」
それを聞いた義父は、案の定ブチ切れ。「恩知らず！」「俺を見捨てる気か！」と怒鳴り暴れましたが、もう真美子さんは怖くも悲しくもなかったそう。
「はいはい、やっぱりあなたはそういう人ですよね。だから別居することにしたんですよ。としか思いませんでしたね。それから私は鼻歌まじりにご機嫌で荷造りをし、引っ越しの日を指折り数えて楽しみにしていたんですよ」
そして引っ越し当日、玄関の隅でふてくされている義父に、真美子さんは満面の笑みで近づきました。
「『お義父さん、長い間修行みたいな日々をありがとうございました！ おかげでメンタルが大分鍛えられました！ あ、ちなみに新居は“立入禁止”なんで、来訪はご遠慮くださーい』と言い放った時の快感といったらなかったですね（笑）」
真美子さんが颯爽と出て行くと、背中で義父の「なんだとコラァ！」という怒鳴り声が聞こえましたが、もうそれすらBGMみたいにどうでもよかったそう。
「引っ越してからは開放感が凄くて、私がいつも笑顔なせいか、息子が『ママかわいい』としょっちゅう言ってくれるようになりました。義父のことは夫に任せてあります。よっぽど何かが起こらない限り、私に義父の話はしないと言ってくれています」と微笑む真美子さんなのでした。
＜文・イラスト／鈴木詩子＞
【鈴木詩子】
漫画家。『アックス』や奥様向け実話漫画誌を中心に活動中。好きなプロレスラーは棚橋弘至。著書『女ヒエラルキー底辺少女』（青林工藝舎）が映画化。Twitter：@skippop