「年金だけじゃ生きていけない、だけど…」67歳元管理職、今日も家でぼんやり。貯金残高1,000万円を切り“老後破産まっしぐら”も「それでも働けない」ワケ

65歳で仕事をリタイアすると、多くの人が直面するのが「老後の生活」です。年金と貯金だけで、この先の暮らしをやりくりしていけるのか――それは、遠い将来ではなく“今”の問題として現実味を帯びてきます。もっとも、現在はシニアも当たり前に働く時代。現役時代にキャリアを積み重ねてきた人なら、なおさら老後の就労は簡単だと思うかもしれません。しかし、実際には、立派な肩書があった人のほうが老後に苦労するケースは少なくありません。その理由とは？

年金だけでは暮らせないという現実

「年金だけでは生活できない」。そう聞いても現役世代、特に若い年代にとっては、どこか遠い話のように感じる人もいるかもしれません。しかし実際に、会社員として長年働いてきた人でも、老後が厳しいという現実に直面するケースは珍しくありません。

都内に住む山崎浩一さん（仮名・67歳）は、その現実を痛感している一人でした。山崎さんは、地方の中堅住宅設備メーカーで40年以上働いてきました。 営業畑を歩み、最終的な役職は営業部の部長。部下を抱え、退職前の年収は約850万円。大きい会社ではなかったものの、社内ではそれなりのポジションでした。

「老後は穏やかに過ごしたい」

年金と退職金があれば、穏やかな老後を過ごせる。山崎さん自身も、そう考えて疑いませんでした。ところが徐々に現実が見えてきました。

子ども2人は私立大学へ進学。1人は都内に進学したため仕送りもしていました。都内の自宅ローンは60歳まで続き、さらに母親の介護費用も。退職金も出たものの、住宅ローンの残りを返済すると大きく減少。老後資金として残った貯金は、60歳当時で約1,000万円ほどでした。

「これでは足りない」。そう思いながらも、継続雇用で減った収入では貯金が思うように増えません。結局65歳になったときの貯金は、1,200万円。夫婦の年金は月24万円ほどで、老後を安心して暮らせる自信はありません。「働ける間は働くしかない」 頭ではそう分かっていました。

しかし、山崎さんはいまだに働くことなく、家でじっとしています。

仕事はあるが「働けない」理由

実際、65歳を過ぎても応募できる仕事は少なくありません。それまでのキャリアを活かせる仕事もあります。山崎さんはハローワークでそうした仕事の紹介を受け、チャレンジを決意しました。

ところが、仕事は長く続きませんでした。入社すると、20代後半の営業リーダーの下につくことになったのです。営業の進め方や報告の仕方を一つひとつ指示される日々に、山崎さんは強い違和感を覚えました。

「頭では分かっているんです。自分は新人なんだから、教わる立場だって。でも……」

かつては部下を抱え、営業会議で指示を出す側だった自分が、年齢が半分ほどの上司に細かく指導される立場になっている。その状況に、どうしても気持ちがついていかず、結局、3ヵ月で退職。

次の候補は、まったくの別業種。シニアアルバイトの定番ともいえる、マンション管理員、スーパーの品出し、警備員、コンビニスタッフなどです。しかし、長年、部下を指導してきた立場だった自分が、 レジに立っている姿や警備服を着ている姿を想像すると、どうしても踏み出せませんでした。

「万が一、元部下に見られたら……そんな想像もしてしまう。くだらないと思われるかもしれませんが、プライドですよ」

働かなければ生活が厳しい。 それでも心のどこかで「そこまでして働くのか」という思いが消えませんでした。そうして、気づけば退職から2年が経っていました。 その間、生活費の不足分や突発的な出費は貯金から補填。口座残高はすでに1,000万円を切っています。

「このペースだと、70代前半で底をつくかもしれない」

家計が厳しいことは妻も分かっています。そのため、今や“夫婦で温泉”どころか、毎日食費を切り詰める日々です。しかし、お互いに働こうとはしません。

「もしも貯金が尽きたらどうなるんだ……」。その「もしも」のときは確実に近づいてきています。それでも、山崎さんは何もできないまま、今日も通帳の残高を眺めています。

老後の就労を阻む“プライド”

老後の生活を考えるとき、どうしても焦点は「年金はいくらか」「貯金はいくらあるか」といった数字に向きがちです。しかし実際には、それだけでは語れない問題があります。それが、長年の仕事で築いてきた立場や自尊心、いわゆる「プライド」です。

現役時代に責任ある立場を任されていた人ほど、その肩書きは強く心に残ります。若い上司の下で働くことや、これまでとはまったく違う仕事に就くことに抵抗を覚える人も少なくありません。働こうと思えば仕事はある――。それでも、その一歩を踏み出せない人がいるのもまた現実です。

しかし、総務省「労働力調査（2024年）」によれば、65〜69歳の就業率は53.6％（男性62.8％、女性44.7％）。70〜74歳でも35.1％（男性43.8％、女性27.3％）。今や65歳以降も長く働くことは当たり前の時代です。

年金だけでは生活が難しい時代の今、これまでのキャリアや価値観とどう折り合いをつけて、老後働くのか。そこにもまた、多くの人が向き合うことになる現実があるのかもしれません。