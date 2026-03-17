お笑いトリオ、安田大サーカスのクロちゃん（49）が16日、Xを更新。自身がABEMA女性アナにあげたチョコが、交際が報じられている男性に食べられたことが判明し「なんなのぉー」と悲鳴を上げた。

クロちゃんは15日のX更新で、ABEMAの瀧山あかねアナウンサーとのツーショットを掲載しつつ「あかねちゃん可愛いしんねー！バレンタインで本命チョコもらったので、ホワイトデーのお返ししたしんよー！」と報告していた。

すると、昨年、一部で瀧山との交際が報じられた、格闘技イベントBreakingDown（ブレイキングダウン）の人気ファイター、細川一颯が自身のXにクロちゃんの当該ポストを引用。「美味しくて全部食べちゃいました ご馳走様でした」と記し、クロちゃんが瀧山にお返ししたとみられるチョコを手にした自身の写真をアップした。

クロちゃんは細川のこのポストを添付。「彼氏が食べるなんて、なんなのぉー メチャクチャ人気ある生チョコ並んで買ってきたのにーー！！騙したな、あかねちゃん！！」と“冷酷な現実”にショックを受けた様子だった。