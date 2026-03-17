櫻坂46山崎天＆藤吉夏鈴“天かりん”コンビ「ViVi」表紙に1年ぶりカムバック 妖艶な魅力放つ
【モデルプレス＝2026/03/17】櫻坂46の山崎天（※「崎」は正式には「たつさき」）と藤吉夏鈴が、3月23日発売の「ViVi」5月号通常版表紙に1年ぶりに登場する。
【写真】櫻坂人気メンバー2人、ミニ丈からスラリ美脚輝く
来る4月12日、13日に、MUFGスタジアム（国立競技場）でのライブを控える櫻坂46から、ViVi専属モデルの山崎と、山崎と“大の仲良し”藤吉が、約1年ぶりに表紙でカムバック。国立競技場でのライブという偉業を前に「ViVi」編集部も表紙をオファー。「普段何にも染まらない夏鈴ちゃんが、天かりんの撮影の時だけはViVi色に染まる…そんな夏鈴ちゃんが私はすごく好き」と話す山崎。天かりんの表紙＆スペシャルシュートが実現した。
「家族・姉妹・一心同体みたいな関係性」と話す通り、撮影では息ぴったり。木蓮や百合の花を、2人で挟んでポージングを決めたり、2人が重なり合って撮影したりと、シンクロした動きで進んでいく撮影。“いつも”の「可愛い！」ではなく、「素敵！」「綺麗！」という言葉が飛び交う撮影現場であった。
ViViに加入して4年半。どんどん大人の魅力が増していく山崎。天かりんの撮影では、山崎も藤吉も、妖艶な雰囲気を醸し出していた。顔が近すぎて笑みが溢れる場面もあったが「お互いに知らないことはもうないというふたり」とのことから、かっこよく決めたカットに仕上がっている。（modelpress編集部）
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◆山崎天＆藤吉夏鈴「ViVi」1年ぶり表紙登場
来る4月12日、13日に、MUFGスタジアム（国立競技場）でのライブを控える櫻坂46から、ViVi専属モデルの山崎と、山崎と“大の仲良し”藤吉が、約1年ぶりに表紙でカムバック。国立競技場でのライブという偉業を前に「ViVi」編集部も表紙をオファー。「普段何にも染まらない夏鈴ちゃんが、天かりんの撮影の時だけはViVi色に染まる…そんな夏鈴ちゃんが私はすごく好き」と話す山崎。天かりんの表紙＆スペシャルシュートが実現した。
◆山崎天＆藤吉夏鈴、撮影では息ぴったり
「家族・姉妹・一心同体みたいな関係性」と話す通り、撮影では息ぴったり。木蓮や百合の花を、2人で挟んでポージングを決めたり、2人が重なり合って撮影したりと、シンクロした動きで進んでいく撮影。“いつも”の「可愛い！」ではなく、「素敵！」「綺麗！」という言葉が飛び交う撮影現場であった。
ViViに加入して4年半。どんどん大人の魅力が増していく山崎。天かりんの撮影では、山崎も藤吉も、妖艶な雰囲気を醸し出していた。顔が近すぎて笑みが溢れる場面もあったが「お互いに知らないことはもうないというふたり」とのことから、かっこよく決めたカットに仕上がっている。（modelpress編集部）
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