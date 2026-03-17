１７日の東京株式市場は、日経平均株価が前日比５３５円高の５万４２８６円と反発で始まった。



前日の米株式市場で主要３指数はそろって上昇。ＮＹダウは３８７ドル高となったほか、ナスダック総合株価指数の上昇率は１％を超えた。事実上の封鎖状態となっていたホルムズ海峡で一部船舶の航行が再開したとの観測が広がり、米原油先物相場が急落。ＷＴＩ（ウエスト・テキサス・インターミディエート）の期近物は一時１バレル＝９２ドル台まで水準を切り下げた。これを受けて主力株に買い戻しが入り、ＮＹダウの上げ幅は一時６００ドルを超えた。東京市場においても米株高を支えに大型株に対する買い戻しが先行。日経平均は５万４０００円台に乗せた。



出所：MINKABU PRESS