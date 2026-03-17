”昇進”も「適応障害」の引き金に？原因となる“職場と私生活”の要因を医師が解説！

特定のストレス要因に対して心身が適応しきれない状態であり、原因となる要因は多岐にわたります。昇進や配置転換、過重労働、職場でのハラスメントなど職場環境に関連する要因が多く見られます。また離婚や死別といった喪失体験、引っ越しによる環境の変化、経済的な問題など私生活における出来事も引き金となり、個人の生活環境や背景によってさまざまです。

監修医師：

伊藤 有毅（柏メンタルクリニック）

適応障害の原因となる要因

専門領域分類精神科(心療内科),精神神経科,心療内科。保有免許・資格医師免許、日本医師会認定産業医、日本医師会認定健康スポーツ医

適応障害は、特定のストレス要因に対して心身が適応しきれない状態です。原因となる要因は多岐にわたり、個人の生活環境や背景によってさまざまです。ストレス要因を理解することで、予防や早期対応につながります。

職場環境に関連する要因

職場は、適応障害の原因として最も多く挙げられる環境の一つです。昇進や配置転換、部署異動など、役割や責任の変化に伴うストレスが引き金になることがあります。新しい業務内容に不安を感じたり、上司や同僚との関係構築に悩んだりすることが負担となります。

過重労働や長時間労働も、適応障害の大きな要因です。休息が十分にとれない状態が続くと、心身の疲労が蓄積し、ストレスへの対処能力が低下します。締め切りに追われる日々や、常にプレッシャーを感じる環境は、精神的な余裕を奪います。

職場でのハラスメントも深刻な問題です。パワーハラスメントやセクシャルハラスメント、いじめなどは、強い精神的苦痛を引き起こします。上司からの過度な叱責や、同僚からの無視といった状況は、自尊心を傷つけ、適応障害を発症するリスクを高めます。

私生活における要因

私生活においても、さまざまな出来事が適応障害の引き金となります。離婚や別居、大切な人との死別といった喪失体験は、大きな精神的ショックをもたらします。悲しみや孤独感に対処しきれず、適応障害を発症することがあります。

引っ越しや転居も、環境の変化に伴うストレス要因となります。新しい土地での生活は、知人がいない、地理がわからない、生活習慣が異なるといった不安を生じさせます。特に遠方への転居や海外への移住は、言葉や文化の違いも加わり、適応の困難さが増します。

経済的な問題も見過ごせない要因です。失業や収入の減少、多額の借金といった経済的困窮は、将来への不安を増大させます。生活費のやりくりに追われる日々は、精神的な余裕を奪い、適応障害を引き起こす土壌となります。

まとめ

適応障害は、特定のストレス要因に対して心身が適応しきれず、さまざまな症状が現れる状態です。前兆や初期症状に早く気づき、適切な対応をとることで、回復への道は大きく開けます。顔つきの変化も重要なサインであり、周囲の方が気づくきっかけになることもあります。放置すると症状が慢性化したり、より深刻な精神疾患に移行したりするリスクがあるため、早期の受診が推奨されます。ストレス要因の特定と環境調整を基本としながら、精神療法や薬物療法を組み合わせた包括的な治療が行われます。もし心身の不調を感じたら、一人で抱え込まず、専門医療機関に相談してみてください。

参考文献

厚生労働省「こころの病気について知る」

日本精神神経学会「適応障害の診断と治療」