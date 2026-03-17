ILLIT（アイリット）の新アルバム名は、ギネスに掲載されている言葉だった。所属事務所は16日、新アルバム「MAMIHLAPINATAPAI（マミラピナタパイ）」を4月30日にリリースすることを発表した。タイトル曲は「It's ME」に決まった。韓国メディアが報じた。

「MAMIHLAPINATAPAI」は、南米のヤーガン族の言葉に由来する。韓国メディアのマイデーリーは17日「ギネスに『最も意味が長く、翻訳が難しい単語』として掲載されている。『互いに必要不可欠でありながら、自分はやりたくないことに対して相手が自ら進んでやってくれることを望み、2人の間で静かに緊急に交わされる微妙なまなざし』を意味する」と伝えた。

ヤーガン族は、南米大陸最南端（チリのフエゴ島周辺）で約6000年以上、カヌーで移動しながら狩猟や採集を行っていたとされる、世界最南端の先住民とされる。

ILLITは、6月13〜14日に愛知、同20〜21日に大阪、同29〜30日に福岡、7月18〜19日に兵庫、同23日と25〜26日に東京で同アルバムの舞台を披露する。