【漫画】髪と頭皮の都市伝説 第6回 【漫画】少数意見だけどちょっと気になる伝説集
髪と頭皮にまつわる真偽不明な都市伝説、みなさんもいくつか聞いたことがありますよね? 今回は、マイナビニュースアンケート会員の皆さんから寄せられた「都市伝説」をずんだコロッケさんに漫画にしてもらいました!
今回はアンケートへのご回答の中から、「少数意見だけどちょっと気になる伝説」を集めました。
○数学の先生は…
ずんだコロッケ ずんだころっけ 漫画家。2014年頃からじわじわ活動中。7年ほどIT企業での勤務経験あり。男性。著書に『まおーわーく』(星海社)、『この素晴らしい世界に祝福を! かっぽれ!』(KADOKAWA)。その他アンソロジー多数。おもにtwitterで活動中。LINEスタンプも販売中 この著者の記事一覧はこちら
調査時期：2025年9月
調査対象：マイナビニュース会員
調査数：203名
調査方法：インターネットログイン式アンケート
(漫画：ずんだコロッケ、文：マイナビニュース編集部)
今回はアンケートへのご回答の中から、「少数意見だけどちょっと気になる伝説」を集めました。
○数学の先生は…
ずんだコロッケ ずんだころっけ 漫画家。2014年頃からじわじわ活動中。7年ほどIT企業での勤務経験あり。男性。著書に『まおーわーく』(星海社)、『この素晴らしい世界に祝福を! かっぽれ!』(KADOKAWA)。その他アンソロジー多数。おもにtwitterで活動中。LINEスタンプも販売中 この著者の記事一覧はこちら
調査時期：2025年9月
調査対象：マイナビニュース会員
調査数：203名
調査方法：インターネットログイン式アンケート
(漫画：ずんだコロッケ、文：マイナビニュース編集部)