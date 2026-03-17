Image: BYD

EV（電気自動車）で手間なのは、その長い充電時間でしょう。

一般家庭で夜間に何時間もかけて充電しておくスタイルとは別に、街中の急速充電器につないだ場合でも、やはりガソリン給油とは違って待たされるイメージに変わりありません。でも、それが“大きく変わる”新車のデビューが迫っています。

10％→97％充電までなんと9分

このほどNotebookcheckは、BYDが今月開催した「Disruptive Technology」発表イベントについて報じました。会場では新世代EVバッテリーとなる「Blade Battery 2.0」を披露。残量10％の状態から97％まで充電するのに、わずか9分という高速充電性能がアピールされています。

発表では、100％のフル充電ではなく、97％までの充電で完了する理由として、残り3％は走行中の回生ブレーキ（減速時に発電する仕組み）からの電力回収で補えると説明。Blade Battery 2.0による走行性能として、充電完了から1,000km超の連続走行が可能とされていますね。

EV革命なるか？

いまEV業界には、販売の落ち込みという暗雲が漂っています。低価格をアピールして攻めてきたBYDにとっても、厳しい現状が指摘されており、Blade Battery 2.0を搭載する新車投入で、再び波に乗りたいところなんだとか。

すでに搭載2モデルが決定しており、中国の市場では最大出力1,500kWとなる急速充電ステーションの配備が進んでいます。もし残量10％の状態から、70％までの充電でよければ、5分以内でチャージ完了する実用性が最大の魅力。バッテリー交換式ほど短時間ではないものの、これなら充電の度に数十分は待たされるEVのイメージを払拭できそうです。

決してEVのランニングコストは安くないものの、ガソリン価格の急騰により、再びEVが脚光を浴びる展開もないとはいえません。日本国内でも、Blade Battery 2.0を採用したBYDの新車発売と急速充電ステーションの配備が待たれるところ。

Source: Notebookcheck