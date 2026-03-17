『未来のムスコ』第9話 思いを伝える決意をした優太 辿り着く答えとは？
俳優の志田未来が主演する、TBS系火曜ドラマ『未来のムスコ』（毎週火曜 後10：00）の第9話が、17日に放送される。
【写真多数】豪華キャスト15人を紹介！志田未来、塩野瑛久、小瀧望、西野七瀬ら…
原作は、『マルモのおきて』（2011年・フジテレビ）の脚本などで知られる阿相クミコ氏と、黒麦はぢめ氏による人気コミック「未来のムスコ〜恋人いない歴10年の私に息子が降ってきた！」（集英社「ヤンジャン＋」連載）。夢も仕事も崖っぷちのアラサー女性・未来のもとに、“未来のムスコ”だと名乗る男の子が現れたことから始まる、時を超えたラブストーリー。颯太と名乗るその子は、未来と自分のパパである“まーくん”を仲直りさせるため、2036年の未来からやってきたのだという。にわかには信じられない出来事に戸惑いながらも、幼い颯太を一人にはできず、奇妙な共同生活をスタートさせる。はたして未来の夫“まーくん”とは一体誰なのか。
■第9話のあらすじ
未来（志田未来）は、颯太（天野優）が未来に帰る予定の日まであと10日と迫る中、複雑な思いを抱えていた。未来へ送り返すための条件は整ったものの、肝心の“まーくん”はまだ見つからず…。
颯太が未来に帰れるのかという不安と、心の奥にある「帰ってほしくない」という本音の間で、未来の心は揺れていた。
そんな中、「自分が“まーくん”になる」と意を決した優太（小瀧望）が、未来の家を訪れる。
そこへ偶然、未来の母・直美（神野三鈴）と兄・哲也（古舘佑太郎）も加わり、久々に顔をそろえた一同は、未来と優太が同級生だった頃の思い出話に花を咲かせるのだが…。
一方、将生（塩野瑛久）は一人、新作舞台の脚本執筆に没頭していた。
将生もまた、ある覚悟を胸に動き出そうとしていて……。
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原作は、『マルモのおきて』（2011年・フジテレビ）の脚本などで知られる阿相クミコ氏と、黒麦はぢめ氏による人気コミック「未来のムスコ〜恋人いない歴10年の私に息子が降ってきた！」（集英社「ヤンジャン＋」連載）。夢も仕事も崖っぷちのアラサー女性・未来のもとに、“未来のムスコ”だと名乗る男の子が現れたことから始まる、時を超えたラブストーリー。颯太と名乗るその子は、未来と自分のパパである“まーくん”を仲直りさせるため、2036年の未来からやってきたのだという。にわかには信じられない出来事に戸惑いながらも、幼い颯太を一人にはできず、奇妙な共同生活をスタートさせる。はたして未来の夫“まーくん”とは一体誰なのか。
未来（志田未来）は、颯太（天野優）が未来に帰る予定の日まであと10日と迫る中、複雑な思いを抱えていた。未来へ送り返すための条件は整ったものの、肝心の“まーくん”はまだ見つからず…。
颯太が未来に帰れるのかという不安と、心の奥にある「帰ってほしくない」という本音の間で、未来の心は揺れていた。
そんな中、「自分が“まーくん”になる」と意を決した優太（小瀧望）が、未来の家を訪れる。
そこへ偶然、未来の母・直美（神野三鈴）と兄・哲也（古舘佑太郎）も加わり、久々に顔をそろえた一同は、未来と優太が同級生だった頃の思い出話に花を咲かせるのだが…。
一方、将生（塩野瑛久）は一人、新作舞台の脚本執筆に没頭していた。
将生もまた、ある覚悟を胸に動き出そうとしていて……。