櫻坂46山崎天＆藤吉夏鈴、“てんかりん”『ViVi』表紙にカムバック オーラ全開で妖艶な魅力を披露
櫻坂46の山崎天（崎＝たつさき）＆藤吉夏鈴が、『ViVi』2026年5月号通常版（講談社）で約1年ぶりに表紙を飾る。
【写真】ピンクのリンクコーデ！普段とまったく違う雰囲気の”てんかりん”
4月12・13日には、MUFGスタジアム（国立競技場）でのライブを控える櫻坂46。国立競技場でのライブを前に、ViVi編集部も櫻坂46を応援する気満々で、表紙をオファー。「普段何にも染まらない夏鈴ちゃんが、天かりんの撮影の時だけはViVi色に染まる…そんな夏鈴ちゃんが私はすごく好き」という山崎の声で、“てんかりん”の表紙＆スペシャルシュートが実現した。
「家族・姉妹・一心同体みたいな関係性」と言うだけあって、撮影では息ぴったり。木蓮や百合の花を、ふたりで挟んでポージングを決めたり、ふたりが重なり合って撮影したりと、シンクロした動きで進んでいく撮影。いつもの「かわいい！」ではなく、「素敵！」「綺麗！」という言葉が飛び交う撮影現場となった。
『ViVi』に加入して4年半。どんどん大人の魅力が増していく山崎。“てんかりん”の撮影では、顔が近すぎて笑みがあふれる場面もあったが、二人とも妖艶な魅力を披露していた。
【写真】ピンクのリンクコーデ！普段とまったく違う雰囲気の”てんかりん”
4月12・13日には、MUFGスタジアム（国立競技場）でのライブを控える櫻坂46。国立競技場でのライブを前に、ViVi編集部も櫻坂46を応援する気満々で、表紙をオファー。「普段何にも染まらない夏鈴ちゃんが、天かりんの撮影の時だけはViVi色に染まる…そんな夏鈴ちゃんが私はすごく好き」という山崎の声で、“てんかりん”の表紙＆スペシャルシュートが実現した。
『ViVi』に加入して4年半。どんどん大人の魅力が増していく山崎。“てんかりん”の撮影では、顔が近すぎて笑みがあふれる場面もあったが、二人とも妖艶な魅力を披露していた。