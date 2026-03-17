専門誌「ベースボールアメリカ」のエグゼクティブ・エディターで、球界での信頼度も高いJJ・クーパー記者が15日、2029年のワールド・ベースボール・クラシック（WBC）ではABSチャレンジシステムが導入されていることを願いたいと記した。

その理由となったのが、今大会準決勝の米国対ドミニカ共和国戦だ。クーパー記者は、この試合がABS導入の必要性を示す「完璧な材料になった」と指摘する。8回と9回、ドミニカはストライクゾーンの下に見える球をストライクと判定される場面が続いた。一つはフアン・ソトの見逃し三振で、もう一つが最後の場面のメイソン・ミラー対ヘラルド・ペルドモだった。

ソトの三振となった球は確かに低く見えたが、実際にはごくわずかな差だった。測定ではボールの高さは45.42センチ。ソトの身長を基準にしたストライクゾーン下限は45.72センチで、わずか3ミリ下だった。しかし、ペルドモの打席は事情が違う。見送った決め球のスライダーは、明らかにストライクゾーンの下だった。測定ではその球は41.45センチ。ペルドモのストライクゾーン下限は48.16センチで、約6.7センチも低かった。もしABSチャレンジシステムがあれば、簡単に覆る判定だった。

しかも、この打席ではそれ以前にも誤審とみられる判定があった。カウント1―0からミラーが投げた101マイル（約162.5キロ）の速球が、ゾーン上部のストライクと判定されたのだ。だがABS基準では、この球もゾーンを外れていた。高さは105.46センチで、ペルドモのストライクゾーン上限は101.19センチ。つまりこの球も約4.3センチ高く外れていた。ペルドモの打席では、上下で2球も明らかなボールがストライクと判定されたことになる。

もちろん、時速102マイル（約164.2キロ）近い速球と鋭い変化球を投げる投手のボール・ストライクを、人間が完全に正確に判定するのは簡単ではない。だからこそ、明らかな誤審を修正できるABSチャレンジシステムが必要になる。次回のWBCでは、このシステムの導入が不可欠だとクーパー記者は指摘している。