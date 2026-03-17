「けやき」に次ぐ2番船「はまなす」デビューへ

新日本海フェリーは2026年3月16日（月）、日本海で最も長い舞鶴〜小樽航路（1061km）に就航する新造フェリー「はまなす」の就航日を、6月29日（月）の小樽発便に決定したと発表しました。

【写真で見る】これが新日本海フェリーの「未来のフェリー」です

「はまなす」は同社の1番船「けやき」（2025年11月に就航）に次ぐ2番船であり、船体規模は1万4300総トン、全長199m、幅25.5mです。航海速力は28.3ノット（約52.4km/h）で、トラック約150台と乗用車約30台を積載できます。また環境負荷軽減対策として、次世代型の太陽電池である「ペロブスカイト太陽電池」も実証的に設置されます。

船内デザインは「北海道・自然」をコンセプトに、明るく活動的で、自然が感じられるものを追求したといいます。エントランスは開放感のある3層吹き抜け構造で、船内施設では2層吹き抜けのフォワードサロン「雪花」や、グリルレストラン「雪あかり」、レストラン「群来-KUKI-」など、北海道や小樽にゆかりのある名称やデザインが採用されています。

また、プロジェクションマッピングを用いたイマーシブ（没入型）コンテンツが楽しめるルームも国内のフェリーで初導入します。このほか先に就航済みの「けやき」と同様に、衛星インターネットの「スターリンク」を活用した船上Wi-Fiサービス「フェリーWi-Fi」（有料）も全客室で利用可能です。

なお、就航便となる2026年6月29日（月）小樽発・舞鶴行きの予約については、3月30日（月）朝9時から受け付けるとしています。