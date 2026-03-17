2026年4月から5年間の犯罪被害者等基本計画が閣議決定されました。

警察庁は被害者が様々な支援を一元的に受けられるよう、2025年から全国でコーディネーターの導入を進めていて、今回の基本計画では研修を実施するなどしてコーディネーター養成を支援することが新たに盛り込まれました。

また、被害者からの要望や、受けてきた支援などを記録し、新たに訪問する機関の支援担当者と共有できる「被害者手帳」の導入も新たに盛り込まれています。

行政側でも同様の記録を「カルテ化」し、把握していくことを目指すとしました。こうすることで、被害者が自分の意思で記載内容を決められるようにし、被害について繰り返し担当者に説明しなくてはならないことによる二次被害を防止したい考えです。

今年1月には、一定の条件のもと、被害者が弁護士のサポートを原則として無償で受けられる「犯罪被害者等支援弁護士制度」が始まりましたが、この制度を円滑に運用することも盛り込まれました。

このほか、被害の回復や捜査、裁判への対応のために休暇が取得できる制度を民間企業で促進することなども記載されているほか、犯罪被害者支援のシンボルマーク、「ギュっとちゃん」の普及も盛り込んでいます。