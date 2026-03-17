「手首持ってかれました」手越祐也、けが報告に心配の声。「大丈夫かな...」「痛そうですね」
歌手でタレントの手越祐也さんは3月16日、自身のInstagramを更新。負傷したことを報告し、ファンから心配の声が寄せられています。
【写真】けがを報告した手越祐也
ファンからは「大丈夫かな...」「痛そうですね」「アイシング辛そう」「骨折じゃなくてよかったけど心配だよ」「奇跡的に回復されている様で良かった」「早く治りますように！」などの声が寄せられました。
(文:堀井 ユウ)
【写真】けがを報告した手越祐也
「骨折じゃなくてよかったけど心配」手越さんは「俺のファンのHONEYYYのみんなは知ってくれてると思うんだけど、久しぶりに怪我しました。笑」と報告。フットサルのプレイ中に負傷したそうで「手首持ってかれました」とつづっています。しかし「幸い骨折じゃなかった」とも。4枚の写真を公開していますが、3枚目にサポーターを巻いた手首、4枚目にアイシングをする様子を載せています。
さまざまなスポーツに親しむ手越さんフットサル以外にもさまざまなスポーツに親しんでいる手越さん。2月14日には、お笑いタレントの宮川大輔さん、元サッカー日本代表の内田篤人さん、プロゴルファーの青木瀬令奈選手とゴルフ場で撮影した写真を公開しています。ファンからは「なんと豪華なメンバー！」「プロとラウンド出来るなんて」といった反響が寄せられました。1日も早く回復し、またスポーツを楽しんでほしいですね。
(文:堀井 ユウ)