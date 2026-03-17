よみうりランド（東京都稲城市、川崎市）は、読売巨人軍のファーム球場「ジャイアンツタウンスタジアム（Ｇタウン）」（稲城市）を高校野球の引退試合に貸し出す「『ラストゲーム』応援プロジェクト」を企画し、参加チームの募集を始めた。

よみうりランドによると、昨年３月のＧタウン開業以来、高校野球引退の記念試合をしたいという声が相次いで寄せられており、有料で貸し出すことにした。

日程は、６月２２〜２４日と７月２４日、８月２０日の計５日間で、時間は午後１〜４時もしくは午後５〜８時（７月２４日は午後１〜４時のみ）。対象は、高校３年生を中心としたチームで、同じ高校による紅白戦だけでなく、２校以上での対戦もできる。利用料は税別３０万円（グラウンド整備費、ナイター使用料など含む）。

試合に出場できるのは高校生に限り、学校教職員・指導者もしくは保護者を代表者として、代表者の氏名、学校名、連絡先を明記し、メール（info@tokyo-giants-town.com）で申し込む。

硬式・軟式やチームの所在地は問わず、観戦スタンドも利用できる。審判、使用球、アナウンスなど、試合運営に必要な人員や道具は利用者側で用意する。

募集期間は今月２３日までで、応募多数の場合は抽選。問い合わせは、東京ジャイアンツタウン・マネジメントカンパニー（０４２・４０１・６５６５、平日午前１０時〜午後５時）。