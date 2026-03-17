BTSの長編ドキュメンタリー『BTS: THE RETURN』、トレーラー＆キーアート解禁 7人の“再集結”を映し出す
7人組グループ・BTSの5thアルバム『ARIRANG』の制作過程に密着した長編ドキュメンタリー『BTS: THE RETURN』が、27日よりNetflixで独占配信される。今回、本作のトレーラーとメインキーアートが解禁となった。
【動画】BTS、7人の“再集結”を映し出す 『BTS: THE RETURN』トレーラー
本作は、ポップ界を代表する存在であるBTSの、長く待ち望まれていたカムバックを描く長編ドキュメンタリー。監督は『名もなきジャーナリスト: 「あの少女」を撮ったのは誰なのか』『ポップスが最高に輝いた夜』で高い評価を受けたバオ・グエン。『マーサ』『カロルG: マニャーナ・セラ・ボニート』のThis MachineとHYBEが制作に参加し、兵役を終えたBTSが再び集結し、ポップカルチャーの歴史に刻まれるであろう再始動へと歩み出す姿に密着。さらに、7人の韓国人メンバーがどのようにして世界的アイコンへと成長していったのか、その軌跡も振り返る。
今回、トレーラーとメインキーアートが解禁。2013年のデビュー以来、世界でも屈指の熱烈なファンコミュニティを築き上げてきたBTS。韓国の兵役義務を終えた7人のメンバーはロサンゼルスに集まり、それぞれが過ごした時間と変化を胸に、かつて共有していたクリエイティブな空間で、再び共に音楽制作を開始する姿を描く。
「もう一度どのように始めるのか」「過去に縛られることなく、どうやって敬意を払うのか」「そして、これからも一緒に前へ進むにはどうしたらいいのか」。迷い、笑い、再発見を重ねながら、“今の自分たち”を映し出す新たな音楽を生み出していく7人。その結晶は、時代を象徴するランドマーク的なアルバムとなるでしょう。親密で、エモーショナルで、ときに心からの喜びに満ちた『BTS: THE RETURN』は、BTSだけが語ることのできる物語…レジリエンス、ブラザーフッドとしての絆、そして再創造を映し出している。
さらに、韓国・ソウルの歴史的名所、光化門（クァンファムン）から生中継される特別なパフォーマンス、『BTS THE COMEBACK LIVE | ARIRANG』は21日午後8時にNetflixにて、独占ライブ配信。RM、Jin、SUGA、j-hope、Jimin、V、Jung Kookの7名が、再びグローバルなステージに集結する。
【動画】BTS、7人の“再集結”を映し出す 『BTS: THE RETURN』トレーラー
本作は、ポップ界を代表する存在であるBTSの、長く待ち望まれていたカムバックを描く長編ドキュメンタリー。監督は『名もなきジャーナリスト: 「あの少女」を撮ったのは誰なのか』『ポップスが最高に輝いた夜』で高い評価を受けたバオ・グエン。『マーサ』『カロルG: マニャーナ・セラ・ボニート』のThis MachineとHYBEが制作に参加し、兵役を終えたBTSが再び集結し、ポップカルチャーの歴史に刻まれるであろう再始動へと歩み出す姿に密着。さらに、7人の韓国人メンバーがどのようにして世界的アイコンへと成長していったのか、その軌跡も振り返る。
「もう一度どのように始めるのか」「過去に縛られることなく、どうやって敬意を払うのか」「そして、これからも一緒に前へ進むにはどうしたらいいのか」。迷い、笑い、再発見を重ねながら、“今の自分たち”を映し出す新たな音楽を生み出していく7人。その結晶は、時代を象徴するランドマーク的なアルバムとなるでしょう。親密で、エモーショナルで、ときに心からの喜びに満ちた『BTS: THE RETURN』は、BTSだけが語ることのできる物語…レジリエンス、ブラザーフッドとしての絆、そして再創造を映し出している。
さらに、韓国・ソウルの歴史的名所、光化門（クァンファムン）から生中継される特別なパフォーマンス、『BTS THE COMEBACK LIVE | ARIRANG』は21日午後8時にNetflixにて、独占ライブ配信。RM、Jin、SUGA、j-hope、Jimin、V、Jung Kookの7名が、再びグローバルなステージに集結する。