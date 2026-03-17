フライパンでできる「マカロン風どら焼き」の作り方｜子どもと楽しむおやつレシピ
あんこ・クリーム・フルーツの組み合わせは、子どもも大人もだ〜い好き！
この記事では、その3つをかけ合わせたカラフルでかわいくておいしい「マカロン風どら焼き」の作り方をご紹介します。
華やかなので、お友達がきたときのおやつにもぴったりですよ。
※このレシピは生地にはちみつを使用します。ボツリヌス症の予防のため、1 歳未満の乳児に与えることは避けてください
「マカロン風どら焼き」のレシピ
材料（6個分）
卵（Lサイズ）……1個
薄力粉……70g
砂糖……60g
はちみつ……4g
重曹……1g
水……20ml
好みのフルーツ（いちご、ぶどうなど）……適宜
市販の粒あん……200g
〈ホイップクリーム〉
生クリーム……1/2カップ
砂糖……10g
サラダ油
作り方
（1）生地を作る
ボールに卵と砂糖を入れ、泡立て器で空気を含ませるように白っぽくなるまで混ぜる。はちみつを加えて混ぜ、重曹水を加えて混ぜる。薄力粉を万能こし器でふるいながら加え、泡立て器でだまがなくなるまでさっと混ぜる。ラップをして冷蔵庫に入れ、30分ほどねかせる。
（2）生地を焼く
フライパンにサラダ油をペーパータオルで薄く塗り、弱火にかける。大きめのスプーンで生地を流し入れ、直径5cmほどに広げて焼く。表面に気泡ができたらへらで焼き色を確認して裏返し、同様に焼き色がつくまで焼く。残りも同様に合計12枚焼き、粗熱を取る。
（3）生地に具材をサンドする
フルーツは食べやすく切る。ボールに生クリームと砂糖を入れ、泡立て器でさっと混ぜる。ボールの底を氷水に当てながら、八分立て（泡立て器を動かすと跡が残るくらい）に泡立てる。保存袋に入れ、一方の角から1cmのところをはさみで切る。生地2枚で粒あん、フルーツ、ホイップクリームの各1/6量をサンドする。残りも同様にはさむ。
お好みのフルーツでできるから、季節の物を使えば一年中楽しめて◎。
断面にも季節感があらわれて、とってもかわいいですよ。
料理やお菓子づくりに興味があるお子さんには、いっしょにあんこやフルーツをはさむお手伝いをしてもらうのもおすすめ。自分で作ったという体験が、おいしさをよりいっそうのものにしてくれます♪