フライパンでできる「マカロン風どら焼き」の作り方｜子どもと楽しむおやつレシピ

あんこ・クリーム・フルーツの組み合わせは、子どもも大人もだ〜い好き！

この記事では、その3つをかけ合わせたカラフルでかわいくておいしい「マカロン風どら焼き」の作り方をご紹介します。



華やかなので、お友達がきたときのおやつにもぴったりですよ。

※このレシピは生地にはちみつを使用します。ボツリヌス症の予防のため、1 歳未満の乳児に与えることは避けてください

「マカロン風どら焼き」のレシピ

材料（6個分）

卵（Lサイズ）……1個

薄力粉……70g

砂糖……60g

はちみつ……4g





〈重曹水〉重曹……1g水……20ml好みのフルーツ（いちご、ぶどうなど）……適宜市販の粒あん……200g〈ホイップクリーム〉生クリーム……1/2カップ砂糖……10g

サラダ油



作り方

（1）生地を作る

ボールに卵と砂糖を入れ、泡立て器で空気を含ませるように白っぽくなるまで混ぜる。はちみつを加えて混ぜ、重曹水を加えて混ぜる。薄力粉を万能こし器でふるいながら加え、泡立て器でだまがなくなるまでさっと混ぜる。ラップをして冷蔵庫に入れ、30分ほどねかせる。

（2）生地を焼く

フライパンにサラダ油をペーパータオルで薄く塗り、弱火にかける。大きめのスプーンで生地を流し入れ、直径5cmほどに広げて焼く。表面に気泡ができたらへらで焼き色を確認して裏返し、同様に焼き色がつくまで焼く。残りも同様に合計12枚焼き、粗熱を取る。

（3）生地に具材をサンドする

フルーツは食べやすく切る。ボールに生クリームと砂糖を入れ、泡立て器でさっと混ぜる。ボールの底を氷水に当てながら、八分立て（泡立て器を動かすと跡が残るくらい）に泡立てる。保存袋に入れ、一方の角から1cmのところをはさみで切る。生地2枚で粒あん、フルーツ、ホイップクリームの各1/6量をサンドする。残りも同様にはさむ。



お好みのフルーツでできるから、季節の物を使えば一年中楽しめて◎。

断面にも季節感があらわれて、とってもかわいいですよ。



料理やお菓子づくりに興味があるお子さんには、いっしょにあんこやフルーツをはさむお手伝いをしてもらうのもおすすめ。自分で作ったという体験が、おいしさをよりいっそうのものにしてくれます♪