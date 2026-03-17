健康/ダイエットの為に始めたランニング！「苦しくなったら歩く」が正解な理由とは！？【ランニングの教科書】

健康/ダイエットの為に始めたランニング！

「苦しくなったら歩く」が正解な理由

こまめな目標設定で体を動かす楽しさを知る

「健康のために」「ダイエットのために」と意気込んでランニングを始めてみたものの、いざ走り出すと苦しくて長続きしない……。運動不足の初心者が、最初から何十分も走り続けるのは難しいと思います。

そもそも走るための筋力が不足していますから、無理して走り続けると、下半身に負担がかかってケガをする恐れもあります。そこで、これからランニングを始める皆さんにとっておきのアドバイスがあります。それは「苦しくなったら歩けばいい」です。

運動による健康効果は、継続することで得られます。継続するためにはモチベーションが不可欠で、「楽しいから続けたい！」と思えることが重要です。まずは無理せずにハードルを下げ、体を動かす楽しさを知っていきましょう。

初心者が運動を楽しむコツは「少し頑張れば達成できる目標」を設定することです。たとえば、ある区間にかかった時間が10分だったら、次回は10秒縮めてみよう、といった具合です。10秒ならば、ほんの少し歩く速度を上げたり、ほんの少し走る距離を伸ばしたりするだけで達成できますからね。小さな成功体験の積み重ねがモチベーションに繋がります。

出典：『図解 中野ジェームズ修一のランニング教科書』