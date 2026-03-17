東京市場　ピボット分析（資源国通貨）
ピボット分析

オージードル
終値0.7072　高値0.7082　安値0.6982

0.7209　ハイブレイク
0.7145　抵抗2
0.7109　抵抗1
0.7045　ピボット
0.7009　支持1
0.6945　支持2
0.6909　ローブレイク

キーウィドル
終値0.5861　高値0.5869　安値0.5778

0.5985　ハイブレイク
0.5927　抵抗2
0.5894　抵抗1
0.5836　ピボット
0.5803　支持1
0.5745　支持2
0.5712　ローブレイク

ドルカナダ
終値1.3686　高値1.3730　安値1.3653

1.3803　ハイブレイク
1.3767　抵抗2
1.3726　抵抗1
1.3690　ピボット
1.3649　支持1
1.3613　支持2
1.3572　ローブレイク