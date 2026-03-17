東京市場 ピボット分析（資源国通貨）
東京市場 ピボット分析（資源国通貨）
ピボット分析
オージードル
終値0.7072 高値0.7082 安値0.6982
0.7209 ハイブレイク
0.7145 抵抗2
0.7109 抵抗1
0.7045 ピボット
0.7009 支持1
0.6945 支持2
0.6909 ローブレイク
キーウィドル
終値0.5861 高値0.5869 安値0.5778
0.5985 ハイブレイク
0.5927 抵抗2
0.5894 抵抗1
0.5836 ピボット
0.5803 支持1
0.5745 支持2
0.5712 ローブレイク
ドルカナダ
終値1.3686 高値1.3730 安値1.3653
1.3803 ハイブレイク
1.3767 抵抗2
1.3726 抵抗1
1.3690 ピボット
1.3649 支持1
1.3613 支持2
1.3572 ローブレイク
ピボット分析
オージードル
終値0.7072 高値0.7082 安値0.6982
0.7209 ハイブレイク
0.7145 抵抗2
0.7109 抵抗1
0.7045 ピボット
0.7009 支持1
0.6945 支持2
0.6909 ローブレイク
キーウィドル
終値0.5861 高値0.5869 安値0.5778
0.5985 ハイブレイク
0.5927 抵抗2
0.5894 抵抗1
0.5836 ピボット
0.5803 支持1
0.5745 支持2
0.5712 ローブレイク
ドルカナダ
終値1.3686 高値1.3730 安値1.3653
1.3803 ハイブレイク
1.3767 抵抗2
1.3726 抵抗1
1.3690 ピボット
1.3649 支持1
1.3613 支持2
1.3572 ローブレイク