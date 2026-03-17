今回は、息子の一言で家出を考えた母親のエピソードを紹介します。

息子たちがなかなか帰宅せず、心配していたけど…

「私は小1と小3の息子を育てながら、時短勤務する母親です。息子たちは学童に行きたがらないので、フルタイムに戻すか迷っています。

今の私の悩みは、息子たちのひどい態度です。私の言うことをまったく聞きませんし、『ババアうるせーよ』と、驚くほど言葉遣いが悪いんです。

ついこの前のことですが、仕事から帰ると、息子たちはどこかに行っていて、夜7時近くになっても帰ってこないんです。心配になって探したら公園にいました。

で、注意すると長男に『ババアは黙ってろ！』『こんな母親いらねーよ』と言われたんです。もうこの子たちを育てるのは無理だ、家出したいと本気で考えました」（体験者：30代女性・会社員／回答時期：2025年10月）

▽ これはしんどいですよね。いくら自分の子とはいえ、ここまでひどいことを言われたら、「もう子育ては無理」と思ってしまってもおかしくありません……。

※Googirlが独自にアンケートを実施し、集めたGoogirl読者様の体験談をもとに記事化しています。