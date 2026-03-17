・ＮＹ原油先物期近（ＷＴＩ）
　１バレル＝９３．５０ドル（－５．２１ドル）
・ＮＹ金先物期近（ＣＯＭＥＸ）
　１トロイオンス＝５００２．２ドル（－５９．５ドル）
・ＮＹ銀先物期近（ＣＯＭＥＸ）
　１トロイオンス＝８０２６．３セント（－６５．１セント）
・シカゴ小麦先物期近
　１ブッシェル＝５９７．２５セント（－１６．５０セント）
・シカゴコーン先物期近
　１ブッシェル＝４５４．００セント（－１３．２５セント）
・シカゴ大豆先物期近
　１ブッシェル＝１１５５．２５セント（－７０．００セント）
・ＣＲＢ指数
　３５９．７２（－６．０７）

出所：MINKABU PRESS