フランス発のライフスタイルブランド「エーグル（AIGLE）」が、「セッチュウ（SETCHU）」の創設者でデザイナーの桑田悟史をアーティスティックディレクターに迎えたカプセルコレクション「AIGLE by SETCHU」を発表する。コラボレーションの詳細は今年9月に公開となる。

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カプセルコレクションでは、エーグルのフィッシングの世界やテクニカルなアウトドアウェアを、機能性と洗練さを兼ね備えたシルエットに再解釈。A字型のプリーツ、シグネチャーとなるダブルストライプ、折り紙のディテールを取り入れた新しいロゴを導入し、Aラインをコレクション全体を通した構造的なグラフィックシグネチャーとして表現する。

エーグルのCEO ヴァレリー・ダシエ（Valérie Dassier）は「セッチュウとのコラボレーションは、卓越したクラフツマンシップと大胆なクリエイティブビジョンが、衣服の体験そのものを再定義できるという私たちの信念を体現するものです」とコメント。桑田悟史は「熱心な釣り愛好家として、卓越したクラフトマンシップとアウトドアの専門性で知られるエーグルとコラボレーションできることを大変光栄に思います」と述べている。