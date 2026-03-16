メゾン マルジェラ「レプリカ」フレグランスが、新作「レプリカ オードトワレ チェイシング サンセッツ」（10mL 5500円、30mL 1万2210円、100mL 2万4970円）を5月21日に発売する。表参道のメゾン マルジェラ フレグランス ストアとZOZOCOSMEでは5月14日から先行販売する。

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チェイシング サンセッツは、オレンジ色に染まる夕暮れのブラジル・イパネマビーチが舞台。心地よく刻まれる音楽、鮮やかに咲きほこる花々のぬくもり、まばゆく照らされた波打ち際、沈みゆく太陽を追いかけるといったシーンを背景に、求め続けた、抑圧された社会からの解放と自由への渇望をイメージ。心のままに日常から解き放たれる「甘い逃避行」のひとときを香りで再現する。

香調は、イパネマビーチが導く非日常をそっと呼びさますウッディーフルーティ。穏やかな海の風と温かな空気を感じさせる甘美なジューシーマンゴーと、フレッシュで光り輝くようなカルダモン、夏の夕方の残光を体いっぱいに浴びる瞬間を輝かせる魅惑的なチューベローズアコードに、サンダルウッドの組み合わせ。クリーミーで包み込むようなテクスチャーで、陶酔するような南国のサンセットの余韻と温もり、柔らかさを描き出す。

■メゾン マルジェラ フレグランス：03-6911-8413