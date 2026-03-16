駅構内7店舗が「黄色いユニクロ」に　UVカット商品が揃いUV指数計も

「ユニクロ（UNIQLO）」が、UVカット商品を取り扱う駅構内の対象7店舗を黄色のラッピングで装飾した「黄色いユニクロ」を、本日から5月下旬まで実施する。対象店舗は、JR池袋中央1改札内店、ヤエチカ店、ウィング新橋店、京都駅八条口店、阪急大阪梅田駅店、なんばウォーク店、成田空港第2ビル店。

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黄色いユニクロでは、UVカット商品を特集した「UVカットコレクション」を販売するほか、対象5店舗ではUV指数計を設置して紫外線の強さを店頭で掲示する。

コレクションには、メンズ向けの「ドライEXUVカットフルジップパーカ」（2990円）や「ポケッタブル UVカットパーカ/NANODESIGN」（3990円）、ウィメンズ向けの「ウルトラストレッチエアリズムUVカットフルジップパーカ」（2990円）や「UVカットクルーネックカーディガン」（2990円）、ベビー向けの「UVカットハット」（1990円）など、家族全員をカバーするアイテムをラインナップ。紫外線を約99%カットするUV400レンズとブルーライトを約25%低減させる機能つきのサングラス（2490円）や、太陽からの熱を軽減させる遮熱機能と遮光機能付きの「UVカットコンパクトアンブレラ遮熱」（2990円）なども用意する。

◾️「黄色いユニクロ」ラッピング店舗

JR池袋中央1改札内店／ヤエチカ店／ウィング新橋店／京都駅八条口店／阪急大阪梅田駅店／なんばウォーク店／成田空港第２ビル店