英国の俳優ジョン・アルフォード（本名ジョン・シャノン、54）が、未成年者への性的暴行の罪で収監されてから2カ月後、刑務所で死亡した。

15日（現地時間）、英BBCなど海外メディアによると、英国の刑務当局は13日に声明を出し、アルフォードがノーフォーク州の刑務所で死亡しているのが見つかったと発表した。

また「拘禁中に発生したすべての死亡事件の一般的な手続きに従い、刑務所・保護観察オンブズマン（PPO）が関連調査に着手する予定だ」と明らかにした。

アルフォードは2022年4月、ハートフォードシャー州のある住宅で、当時14歳と15歳だった少女2人に性的暴行を加えた罪で、今年1月14日に懲役8年6月を言い渡され、服役していた。

事件当時、アルフォードは被害者たちに酒を買い与えて酔わせた後、犯行に及んだと伝えられている。裁判の過程でアルフォードは「私はそんなことをしていない。DNA証拠もない」として容疑を強く否認してきた。

一方、アルフォードは1980年代にBBCドラマ『グレンジ・ヒル』でデビューし、1990年代の人気ドラマ『ロンドンズ・バーニング』で消防士ビリー・レイ役を演じて人気を得た。また歌手活動も並行し、知名度を高めた。

しかしその後、芸能活動は次第に減少し、さまざまな事件に巻き込まれた。1997年には潜入取材中だった記者に麻薬を供給した罪で懲役9月を言い渡され服役し、2005年には飲酒運転事故を起こして罰金刑を言い渡されるなどした。